https://ria.ru/20240607/mordoviya-1951554595.html

Мордовия стала "Лидером роста" в Нацрейтинге инвестклимата

Мордовия стала "Лидером роста" в Нацрейтинге инвестклимата - РИА Новости, 07.06.2024

Мордовия стала "Лидером роста" в Нацрейтинге инвестклимата

Мордовия по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2023 год показала наибольший среди всех регионов России рост... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:25

2024-06-07T22:25

2024-06-07T22:25

республика мордовия

экономика

максим решетников

архангельское

россия

артем здунов

рязанская область

светлана чупшева

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мордовия по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2023 год показала наибольший среди всех регионов России рост индекса, сообщает пресс-служба правительства республики. Результаты Нацрейтинга были представлены 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. "Мордовия получила награду "Лидер роста" - республика вошла в топ-5 регионов Нацрейтинга с самым внушительным ростом индекса (также в пятерку вошли Бурятия, Липецкая, Архангельская и Рязанская области)", - говорится в сообщении. Глава Мордовии Артем Здунов поблагодарил основателей рейтинга, благодаря которому предприниматели чувствуют себя спокойно, повышается доверие к власти. "Спасибо всем, кто верит в Мордовию, хочет работать в республике и вкладывает в матушку- Россию", - сказал Здунов. Национальный рейтинг инвестклимата - эффективный инструмент в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил важнейшую роль регионов и их руководителей в развитии страны, подчеркнув, что итоги Нацрейтинга – это показатель работы глав регионов. В свою очередь генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева заявила, что улучшение инвестиционного климата в стране – задача, которую поставил президент России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/farmotrasl-1951132423.html

https://ria.ru/20240606/farmatsevtika-1951134292.html

архангельское

россия

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, максим решетников, архангельское, россия, артем здунов, рязанская область, светлана чупшева