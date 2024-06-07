Мордовия стала "Лидером роста" в Нацрейтинге инвестклимата
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Республики Мордовия Артем Здунов на ПМЭФ-2024
Глава Республики Мордовия Артем Здунов на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Мордовия по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ за 2023 год показала наибольший среди всех регионов России рост индекса, сообщает пресс-служба правительства республики.
Результаты Нацрейтинга были представлены 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.
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"Мордовия получила награду "Лидер роста" - республика вошла в топ-5 регионов Нацрейтинга с самым внушительным ростом индекса (также в пятерку вошли Бурятия, Липецкая, Архангельская и Рязанская области)", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии Артем Здунов поблагодарил основателей рейтинга, благодаря которому предприниматели чувствуют себя спокойно, повышается доверие к власти.
"Спасибо всем, кто верит в Мордовию, хочет работать в республике и вкладывает в матушку- Россию", - сказал Здунов.
Национальный рейтинг инвестклимата - эффективный инструмент в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил важнейшую роль регионов и их руководителей в развитии страны, подчеркнув, что итоги Нацрейтинга – это показатель работы глав регионов.
В свою очередь генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева заявила, что улучшение инвестиционного климата в стране – задача, которую поставил президент России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.