https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951429493.html

Кишинев расследует выступление молдавских артистов на ПМЭФ

Кишинев расследует выступление молдавских артистов на ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Кишинев расследует выступление молдавских артистов на ПМЭФ

Минкульт Молдавии проведет расследование из-за выступления артистов из республики на ПМЭФ, заявил глава ведомства Сергей Продан, его слова привели на сайте... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:40

2024-06-07T16:40

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КИШИНЕВ, 7 июн — РИА Новости. Минкульт Молдавии проведет расследование из-за выступления артистов из республики на ПМЭФ, заявил глава ведомства Сергей Продан, его слова привели на сайте телеканала ТВ-8."Мы проведем внутреннее расследование, чтобы установить все вопросы и ответственность. <…> Мы должны увидеть, кто был вдохновителем всего этого. Сейчас обвиняют только этих исполнителей, которые якобы уехали без чьего-либо ведома. Мы еще не слышали исполнителей, чтобы понять, как обстоят дела на самом деле. Мы не исключаем ни одного варианта. Мы будем изучать, будем документировать. Мы дадим всем возможность высказать свою позицию", — отметил министр.В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Там можно попробовать вина из Молдавии, продегустировать сыры и другие национальные продукты. Стенд оформлен в стиле сельской винодельни, в зале стоят бочки для вина. Во время открытия артисты в национальных костюмах вместе с организаторами стенда и гостями исполнили народный танец. К хороводу присоединились лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951357341.html

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в мире, молдавия, илан шор, евгения гуцул, санкт-петербург, россия, кишинев