https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951357341.html
Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор"
Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор" - РИА Новости, 07.06.2024
Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор"
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на полях Петербургского международного экономического... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:34
2024-06-07T14:34
2024-06-07T14:34
пмэф-2024
молдавия
илан шор
евгения гуцул
мария захарова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7июн - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пригласили официального представителя МИД России Марию Захарову на трапезу в молдавском стиле, передает корреспондент РИА Новости. В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Там можно попробовать вина из Молдавии, продегустировать сыры и другие национальные продукты. Стенд оформлен в стиле сельской винодельни, в зале стоят бочки для вина. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950516425.html
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Стенд "Молдавский двор" на ПМЭФ
Стенд "Молдавский двор" открылся на ПМЭФ. В самом начале танец в чане с виноградом исполнила девушка в национальном костюме, посетителей угощают вином, сыром и фруктами.
2024-06-07T14:34
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молдавия, илан шор, евгения гуцул, мария захарова, общество
ПМЭФ-2024, Молдавия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Общество
Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор"
Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор" на ПМЭФ