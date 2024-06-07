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Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор" - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:34 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951357341.html
Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор"
Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор" - РИА Новости, 07.06.2024
Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор"
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на полях Петербургского международного экономического... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:34
2024-06-07T14:34
пмэф-2024
молдавия
илан шор
евгения гуцул
мария захарова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7июн - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пригласили официального представителя МИД России Марию Захарову на трапезу в молдавском стиле, передает корреспондент РИА Новости. В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Там можно попробовать вина из Молдавии, продегустировать сыры и другие национальные продукты. Стенд оформлен в стиле сельской винодельни, в зале стоят бочки для вина. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240604/pmef-1950516425.html
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РИА Новости
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4.7
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353
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Стенд "Молдавский двор" на ПМЭФ
Стенд "Молдавский двор" открылся на ПМЭФ. В самом начале танец в чане с виноградом исполнила девушка в национальном костюме, посетителей угощают вином, сыром и фруктами.
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молдавия, илан шор, евгения гуцул, мария захарова, общество
ПМЭФ-2024, Молдавия, Илан Шор, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Общество
Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор"

Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор" на ПМЭФ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7июн - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пригласили официального представителя МИД России Марию Захарову на трапезу в молдавском стиле, передает корреспондент РИА Новости.
В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Там можно попробовать вина из Молдавии, продегустировать сыры и другие национальные продукты. Стенд оформлен в стиле сельской винодельни, в зале стоят бочки для вина.
В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума у Московского вокзала на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
На ПМЭФ готовят выставку о традициях народа Молдавии
4 июня, 20:57
 
ПМЭФ-2024МолдавияИлан ШорЕвгения ГуцулМария ЗахароваОбщество
 
 
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