https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951357341.html

Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор"

Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор" - РИА Новости, 07.06.2024

Шор и Гуцул пригласили Захарову на трапезу в "Молдавский двор"

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на полях Петербургского международного экономического... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:34

2024-06-07T14:34

2024-06-07T14:34

пмэф-2024

молдавия

илан шор

евгения гуцул

мария захарова

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7июн - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пригласили официального представителя МИД России Марию Захарову на трапезу в молдавском стиле, передает корреспондент РИА Новости. В первый день работы ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор". Там можно попробовать вина из Молдавии, продегустировать сыры и другие национальные продукты. Стенд оформлен в стиле сельской винодельни, в зале стоят бочки для вина. В 2024 году ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/pmef-1950516425.html

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Стенд "Молдавский двор" на ПМЭФ Стенд "Молдавский двор" открылся на ПМЭФ. В самом начале танец в чане с виноградом исполнила девушка в национальном костюме, посетителей угощают вином, сыром и фруктами. 2024-06-07T14:34 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, илан шор, евгения гуцул, мария захарова, общество