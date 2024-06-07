https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951258588.html

Запад пытается украсть у Молдавии все, заявил МИД России

Запад пытается украсть у Молдавии все, заявил МИД России - РИА Новости, 07.06.2024

Запад пытается украсть у Молдавии все, заявил МИД России

Власти Молдавии продолжают демолдавизацию под предлогом борьбы с российской угрозой, но суть не в этом, есть щедро оплаченный Западом политический заказ,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:12

2024-06-07T11:12

2024-06-07T11:51

пмэф-2024

в мире

молдавия

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:463:2818:2048_1920x0_80_0_0_4b29bbc4693b169acf9582a4a0378b4a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Власти Молдавии продолжают демолдавизацию под предлогом борьбы с российской угрозой, но суть не в этом, есть щедро оплаченный Западом политический заказ, который заключается в том, чтобы украсть у молдаван все - язык, национальность, историю, будущее и страну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Теперь о ситуации в Молдавии. Власти этой страны, нынешний режим, продолжают политику демолдавизации этой страны. Делается это под предлогом борьбы с российской угрозой, но мы прекрасно понимаем, что не в этом суть. К России это не имеет никакого отношения. Есть просто политический заказ, тоже щедро оплаченный Западом. Он заключается в том, чтобы украсть у Молдаван все. Язык, национальность, историю, будущее и страну", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ. Она добавила, что по мнению молдавских экспертов, принятие молдавским парламентом декларации "по геноциду на Украине" было для того, чтобы выслужиться перед США, и связано это с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Молдавию в конце мая.Ранее вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Дойна Герман на брифинге сообщила о том, что ПДС выступила с инициативой о принятии в рамках пленарного заседания декларации, осуждающей политику России в отношении Украины. По ее словам, согласно законопроекту, с помощью этой декларации Молдавия заявляет, что "отрицание существования украинской нации и политика России в отношении украинских детей подпадает под определение геноцида".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)