https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951258588.html
Запад пытается украсть у Молдавии все, заявил МИД России
Запад пытается украсть у Молдавии все, заявил МИД России - РИА Новости, 07.06.2024
Запад пытается украсть у Молдавии все, заявил МИД России
Власти Молдавии продолжают демолдавизацию под предлогом борьбы с российской угрозой, но суть не в этом, есть щедро оплаченный Западом политический заказ,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:12
2024-06-07T11:12
2024-06-07T11:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Власти Молдавии продолжают демолдавизацию под предлогом борьбы с российской угрозой, но суть не в этом, есть щедро оплаченный Западом политический заказ, который заключается в том, чтобы украсть у молдаван все - язык, национальность, историю, будущее и страну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Теперь о ситуации в Молдавии. Власти этой страны, нынешний режим, продолжают политику демолдавизации этой страны. Делается это под предлогом борьбы с российской угрозой, но мы прекрасно понимаем, что не в этом суть. К России это не имеет никакого отношения. Есть просто политический заказ, тоже щедро оплаченный Западом. Он заключается в том, чтобы украсть у Молдаван все. Язык, национальность, историю, будущее и страну", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ. Она добавила, что по мнению молдавских экспертов, принятие молдавским парламентом декларации "по геноциду на Украине" было для того, чтобы выслужиться перед США, и связано это с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Молдавию в конце мая.Ранее вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Дойна Герман на брифинге сообщила о том, что ПДС выступила с инициативой о принятии в рамках пленарного заседания декларации, осуждающей политику России в отношении Украины. По ее словам, согласно законопроекту, с помощью этой декларации Молдавия заявляет, что "отрицание существования украинской нации и политика России в отношении украинских детей подпадает под определение геноцида".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ПМЭФ-2024, В мире, Молдавия, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Запад пытается украсть у Молдавии все, заявил МИД России
Захарова: Запад пытается украсть у Молдавии язык, историю, будущее и саму страну
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Власти Молдавии продолжают демолдавизацию под предлогом борьбы с российской угрозой, но суть не в этом, есть щедро оплаченный Западом политический заказ, который заключается в том, чтобы украсть у молдаван все - язык, национальность, историю, будущее и страну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Теперь о ситуации в Молдавии. Власти этой страны, нынешний режим, продолжают политику демолдавизации этой страны. Делается это под предлогом борьбы с российской угрозой, но мы прекрасно понимаем, что не в этом суть. К России это не имеет никакого отношения. Есть просто политический заказ, тоже щедро оплаченный Западом. Он заключается в том, чтобы украсть у Молдаван все. Язык, национальность, историю, будущее и страну", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ.
Она добавила, что по мнению молдавских экспертов, принятие молдавским парламентом декларации "по геноциду на Украине" было для того, чтобы выслужиться перед США, и связано это с визитом госсекретаря США Энтони Блинкена в Молдавию в конце мая.
Ранее вице-спикер парламента, депутат от правящей партии "Действие и солидарность" Дойна Герман на брифинге сообщила о том, что ПДС выступила с инициативой о принятии в рамках пленарного заседания декларации, осуждающей политику России в отношении Украины. По ее словам, согласно законопроекту, с помощью этой декларации Молдавия заявляет, что "отрицание существования украинской нации и политика России в отношении украинских детей подпадает под определение геноцида".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.