https://ria.ru/20240607/miny-1951205736.html

ВСУ применяют немецкие магнитные мины в Харьковской области, заявил Марочко

ВСУ применяют немецкие магнитные мины в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 07.06.2024

ВСУ применяют немецкие магнитные мины в Харьковской области, заявил Марочко

В Харьковской области украинские силовики дистанционно минируют местность немецкими магнитными минами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T07:05

2024-06-07T07:05

2024-06-07T07:26

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луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости В Харьковской области украинские силовики дистанционно минируют местность немецкими магнитными минами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В окрестностях населенных пунктов Харьковской области, подконтрольных ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) и расположенных на относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.), зафиксирован ряд случаев обстрелов из немецких реактивных систем залпового огня MARS-II кассетными реактивными снарядами, начиненными противотанковыми минами AT2", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что украинские силовики дистанционно минируют местность, где еще остались мирные жители, а дороги, по которым передвигаются люди, сейчас практически превращены в сплошное минное поле.

https://ria.ru/20240328/kharkov-1936373366.html

харьковская область

луганск

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в мире, харьковская область, луганск, луганская народная республика, андрей марочко