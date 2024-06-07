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ВСУ применяют немецкие магнитные мины в Харьковской области, заявил Марочко
ВСУ применяют немецкие магнитные мины в Харьковской области, заявил Марочко - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ применяют немецкие магнитные мины в Харьковской области, заявил Марочко
В Харьковской области украинские силовики дистанционно минируют местность немецкими магнитными минами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T07:05
2024-06-07T07:05
2024-06-07T07:26
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости В Харьковской области украинские силовики дистанционно минируют местность немецкими магнитными минами, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В окрестностях населенных пунктов Харьковской области, подконтрольных ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) и расположенных на относительном удалении от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.), зафиксирован ряд случаев обстрелов из немецких реактивных систем залпового огня MARS-II кассетными реактивными снарядами, начиненными противотанковыми минами AT2", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Эксперт уточнил, что украинские силовики дистанционно минируют местность, где еще остались мирные жители, а дороги, по которым передвигаются люди, сейчас практически превращены в сплошное минное поле.
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в мире, харьковская область, луганск, луганская народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганск, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко
ВСУ применяют немецкие магнитные мины в Харьковской области, заявил Марочко
Марочко: ВСУ используют немецкие магнитные мины в Харьковской области