Рейтинг@Mail.ru
Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 07.06.2024 (обновлено: 10:21 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/minselkhoz-1951226107.html
Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно
Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно - РИА Новости, 07.06.2024
Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно
Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:42
2024-06-07T10:21
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951239154_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_069b2644b546a612a9f21ad108e4dbf6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Оксана Лут. "На внутреннем рынке мы начали подрастать, мы выросли где-то на рубль в среднем на зерно третьего-четвертого класса. Ожидаем, что еще цена будет немного подрастать. Для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства", - прокомментировала она рост цен на зерно. При этом, по ее словам, спрос на зерно сейчас находится "на достаточно стабильном уровне, поэтому у нас были перекосы по цене". "Сейчас разумный рост цены - это хорошо, а резкого скачка мы не ожидаем", - добавила министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240530/mid-1949419896.html
https://ria.ru/20240607/pmef-1951222154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951239154_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_4b9c995bb41487d04f24474b3ea4f594.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно

Минсельхоз: цены на зерно немного вырастут, но резкого скачка не будет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на ПМЭФ-2024
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Оксана Лут.
"На внутреннем рынке мы начали подрастать, мы выросли где-то на рубль в среднем на зерно третьего-четвертого класса. Ожидаем, что еще цена будет немного подрастать. Для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства", - прокомментировала она рост цен на зерно.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В МИД прокомментировали введение ЕС пошлин на российское зерно
30 мая, 16:06
При этом, по ее словам, спрос на зерно сейчас находится "на достаточно стабильном уровне, поэтому у нас были перекосы по цене". "Сейчас разумный рост цены - это хорошо, а резкого скачка мы не ожидаем", - добавила министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Потребление зерна в России составляет 86 миллионов тонн в год, сообщила Лут
Вчера, 09:29
 
ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала