https://ria.ru/20240607/minselkhoz-1951226107.html
Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно
Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно - РИА Новости, 07.06.2024
Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно
Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:42
2024-06-07T09:42
2024-06-07T10:21
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Оксана Лут. "На внутреннем рынке мы начали подрастать, мы выросли где-то на рубль в среднем на зерно третьего-четвертого класса. Ожидаем, что еще цена будет немного подрастать. Для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства", - прокомментировала она рост цен на зерно. При этом, по ее словам, спрос на зерно сейчас находится "на достаточно стабильном уровне, поэтому у нас были перекосы по цене". "Сейчас разумный рост цены - это хорошо, а резкого скачка мы не ожидаем", - добавила министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240530/mid-1949419896.html
https://ria.ru/20240607/pmef-1951222154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно
Минсельхоз: цены на зерно немного вырастут, но резкого скачка не будет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Оксана Лут.
"На внутреннем рынке мы начали подрастать, мы выросли где-то на рубль в среднем на зерно третьего-четвертого класса. Ожидаем, что еще цена будет немного подрастать. Для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства", - прокомментировала она рост цен на зерно.
При этом, по ее словам, спрос на зерно сейчас находится "на достаточно стабильном уровне, поэтому у нас были перекосы по цене". "Сейчас разумный рост цены - это хорошо, а резкого скачка мы не ожидаем", - добавила министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ
) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.