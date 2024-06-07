https://ria.ru/20240607/minselkhoz-1951226107.html

Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно

Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно - РИА Новости, 07.06.2024

Минсельхоз не ожидает резкого скачка цен на зерно

Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:42

2024-06-07T09:42

2024-06-07T10:21

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ не ждет резкого скачка цен на зерно в России, но ожидает, что цена еще немного вырастет, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава ведомства Оксана Лут. "На внутреннем рынке мы начали подрастать, мы выросли где-то на рубль в среднем на зерно третьего-четвертого класса. Ожидаем, что еще цена будет немного подрастать. Для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства", - прокомментировала она рост цен на зерно. При этом, по ее словам, спрос на зерно сейчас находится "на достаточно стабильном уровне, поэтому у нас были перекосы по цене". "Сейчас разумный рост цены - это хорошо, а резкого скачка мы не ожидаем", - добавила министр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240530/mid-1949419896.html

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россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)