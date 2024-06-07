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Глава Минсельхоза рассказала о планах по наращиванию экспорта вина - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
03:10 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/minselkhoz-1951195843.html
Глава Минсельхоза рассказала о планах по наращиванию экспорта вина
Глава Минсельхоза рассказала о планах по наращиванию экспорта вина - РИА Новости, 07.06.2024
Глава Минсельхоза рассказала о планах по наращиванию экспорта вина
Россия имеет планы по наращиванию экспорта вина, но первостепенной задачей пока является обеспечение внутреннего рынка, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T03:10
2024-06-07T03:10
пмэф-2024
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия имеет планы по наращиванию экспорта вина, но первостепенной задачей пока является обеспечение внутреннего рынка, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Конечно, планы (по наращиванию экспорта вина - ред.) есть, но сначала надо обеспечить свой рынок. Поэтому пока у нас первоочередной задачей является обеспечение внутреннего рынка, на котором доля нашего вина составляет порядка 50% - как в деньгах, так и в физическом объеме. Поэтому развитие экспорта для вина - это задача на долгосрочную перспективу", - сказала министр на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Глава Минсельхоза рассказала о планах по наращиванию экспорта вина

Глава Минсельхоза Лут: Россия планирует наращивать экспорт вина

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия имеет планы по наращиванию экспорта вина, но первостепенной задачей пока является обеспечение внутреннего рынка, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут.
"Конечно, планы (по наращиванию экспорта вина - ред.) есть, но сначала надо обеспечить свой рынок. Поэтому пока у нас первоочередной задачей является обеспечение внутреннего рынка, на котором доля нашего вина составляет порядка 50% - как в деньгах, так и в физическом объеме. Поэтому развитие экспорта для вина - это задача на долгосрочную перспективу", - сказала министр на полях ПМЭФ.
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29 ноября 2023, 04:50
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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