https://ria.ru/20240607/minselkhoz-1951195843.html

Глава Минсельхоза рассказала о планах по наращиванию экспорта вина

Глава Минсельхоза рассказала о планах по наращиванию экспорта вина - РИА Новости, 07.06.2024

Глава Минсельхоза рассказала о планах по наращиванию экспорта вина

Россия имеет планы по наращиванию экспорта вина, но первостепенной задачей пока является обеспечение внутреннего рынка, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T03:10

2024-06-07T03:10

2024-06-07T03:10

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия имеет планы по наращиванию экспорта вина, но первостепенной задачей пока является обеспечение внутреннего рынка, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Конечно, планы (по наращиванию экспорта вина - ред.) есть, но сначала надо обеспечить свой рынок. Поэтому пока у нас первоочередной задачей является обеспечение внутреннего рынка, на котором доля нашего вина составляет порядка 50% - как в деньгах, так и в физическом объеме. Поэтому развитие экспорта для вина - это задача на долгосрочную перспективу", - сказала министр на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)