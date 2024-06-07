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Минсельхоз ожидает в 2024 году роста числа продаж продукции в рублях - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
02:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/minselkhoz-1951193013.html
Минсельхоз ожидает в 2024 году роста числа продаж продукции в рублях
Минсельхоз ожидает в 2024 году роста числа продаж продукции в рублях - РИА Новости, 07.06.2024
Минсельхоз ожидает в 2024 году роста числа продаж продукции в рублях
Объем продаж российской сельхозпродукции за рубли увеличивается каждый год, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, в министерстве ожидают, что... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T02:14
2024-06-07T02:14
пмэф-2024
экономика
россия
оксана лут
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Объем продаж российской сельхозпродукции за рубли увеличивается каждый год, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, в министерстве ожидают, что зарубежные компании из дружественных стран в 2024 году начнут более активно переходить на расчеты в рублях. "Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам - не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже - есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями", - сказала министр на полях ПМЭФ. Она напомнила, что в 2023 году был подписан указ президента РФ Владимира Путина, который предусматривает, что расчеты по сельхозпродукции с иностранными покупателями могут проходить с использованием специальных счетов. "Сейчас мы его доработали, там были определенные нюансы, связанные с подготовкой нормативных документов. Мы доработали документ и ожидаем, что в этом году иностранные компании из дружественных стран начнут открывать счета в России и переходить более активно на расчеты в рублях, мы видим в этом хороший потенциал", - добавила Лут. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240216/rubl-1927699775.html
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экономика, россия, оксана лут, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Оксана Лут, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз ожидает в 2024 году роста числа продаж продукции в рублях

Минсельхоз: зарубежные компании в 2024 году активизируют расчеты в рублях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства сельского хозяйства РФ
Здание министерства сельского хозяйства РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства сельского хозяйства РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Объем продаж российской сельхозпродукции за рубли увеличивается каждый год, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, в министерстве ожидают, что зарубежные компании из дружественных стран в 2024 году начнут более активно переходить на расчеты в рублях.
«
"Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам - не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже - есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями", - сказала министр на полях ПМЭФ.
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Она напомнила, что в 2023 году был подписан указ президента РФ Владимира Путина, который предусматривает, что расчеты по сельхозпродукции с иностранными покупателями могут проходить с использованием специальных счетов.
"Сейчас мы его доработали, там были определенные нюансы, связанные с подготовкой нормативных документов. Мы доработали документ и ожидаем, что в этом году иностранные компании из дружественных стран начнут открывать счета в России и переходить более активно на расчеты в рублях, мы видим в этом хороший потенциал", - добавила Лут.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияОксана ЛутВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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