https://ria.ru/20240607/minselkhoz-1951193013.html

Минсельхоз ожидает в 2024 году роста числа продаж продукции в рублях

Минсельхоз ожидает в 2024 году роста числа продаж продукции в рублях - РИА Новости, 07.06.2024

Минсельхоз ожидает в 2024 году роста числа продаж продукции в рублях

Объем продаж российской сельхозпродукции за рубли увеличивается каждый год, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, в министерстве ожидают, что... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T02:14

2024-06-07T02:14

2024-06-07T02:14

пмэф-2024

экономика

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оксана лут

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Объем продаж российской сельхозпродукции за рубли увеличивается каждый год, заявила РИА Новости глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, в министерстве ожидают, что зарубежные компании из дружественных стран в 2024 году начнут более активно переходить на расчеты в рублях. "Объем продаж российской продукции за рубли у нас увеличивается каждый год. Здесь по всем продуктам - не только по зерну, но и по продуктам переработки тоже - есть сложности с самой ликвидностью рублей. Для того, чтобы платили нам рублями, должен быть соответствующий товарооборот со страной, которая могла бы платить рублями", - сказала министр на полях ПМЭФ. Она напомнила, что в 2023 году был подписан указ президента РФ Владимира Путина, который предусматривает, что расчеты по сельхозпродукции с иностранными покупателями могут проходить с использованием специальных счетов. "Сейчас мы его доработали, там были определенные нюансы, связанные с подготовкой нормативных документов. Мы доработали документ и ожидаем, что в этом году иностранные компании из дружественных стран начнут открывать счета в России и переходить более активно на расчеты в рублях, мы видим в этом хороший потенциал", - добавила Лут. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240216/rubl-1927699775.html

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экономика, россия, оксана лут, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)