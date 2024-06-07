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Минниханов: Татарстан всегда анализирует участие в рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 07.06.2024
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Республика Татарстан
 
13:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/minnikhanov-1951315024.html
Минниханов: Татарстан всегда анализирует участие в рейтинге инвестклимата
Минниханов: Татарстан всегда анализирует участие в рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 07.06.2024
Минниханов: Татарстан всегда анализирует участие в рейтинге инвестклимата
Татарстан всегда детально анализирует свое положение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России и изучает интересные решения... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:14
2024-06-07T13:14
республика татарстан
россия
москва
нижегородская область
рустам минниханов
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Татарстан всегда детально анализирует свое положение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России и изучает интересные решения других регионов, заявил глава республики Рустам Минниханов. Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России были озвучены в рамках Петербургского международного экономического форма. Первое место заняла Москва, второе поделили Татарстан и Нижегородская область, на третьем месте - Московская область, Башкирия, Тюменская область. Татарстан удерживает свою позицию уже шестой год подряд. "Мы всегда детально анализируем, где мы находимся, у кого есть какие интересные решения", - сказал Минниханов во время церемонии подведения итогов. По мнению главы республики, национальный рейтинг - это важный ориентир для повышения инвестиционной привлекательности субъектов, благодаря которому регионы могут видеть свои резервы и выстраивать дальше работу по улучшению условий для бизнеса и инвесторов. По итогам прошлого года в экономику Татарстана привлечено 1,18 триллиона рублей инвестиций. Ранее Минниханов отмечал, что удерживать позиции в рейтинге республике позволяют созданная хорошая инфраструктура для малого и среднего бизнеса, подготовка кадров и помощь бизнесу. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, москва, нижегородская область, рустам минниханов, пмэф
Республика Татарстан, Россия, Москва, Нижегородская область, Рустам Минниханов, ПМЭФ

Минниханов: Татарстан всегда анализирует участие в рейтинге инвестклимата

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
© POOL
Перейти в медиабанк
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Татарстан всегда детально анализирует свое положение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России и изучает интересные решения других регионов, заявил глава республики Рустам Минниханов.
Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России были озвучены в рамках Петербургского международного экономического форма. Первое место заняла Москва, второе поделили Татарстан и Нижегородская область, на третьем месте - Московская область, Башкирия, Тюменская область. Татарстан удерживает свою позицию уже шестой год подряд.
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"Мы всегда детально анализируем, где мы находимся, у кого есть какие интересные решения", - сказал Минниханов во время церемонии подведения итогов.
По мнению главы республики, национальный рейтинг - это важный ориентир для повышения инвестиционной привлекательности субъектов, благодаря которому регионы могут видеть свои резервы и выстраивать дальше работу по улучшению условий для бизнеса и инвесторов. По итогам прошлого года в экономику Татарстана привлечено 1,18 триллиона рублей инвестиций.
Ранее Минниханов отмечал, что удерживать позиции в рейтинге республике позволяют созданная хорошая инфраструктура для малого и среднего бизнеса, подготовка кадров и помощь бизнесу.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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