https://ria.ru/20240607/minnikhanov-1951315024.html

Минниханов: Татарстан всегда анализирует участие в рейтинге инвестклимата

Минниханов: Татарстан всегда анализирует участие в рейтинге инвестклимата - РИА Новости, 07.06.2024

Минниханов: Татарстан всегда анализирует участие в рейтинге инвестклимата

Татарстан всегда детально анализирует свое положение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России и изучает интересные решения... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:14

2024-06-07T13:14

2024-06-07T13:14

республика татарстан

россия

москва

нижегородская область

рустам минниханов

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Татарстан всегда детально анализирует свое положение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России и изучает интересные решения других регионов, заявил глава республики Рустам Минниханов. Итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России были озвучены в рамках Петербургского международного экономического форма. Первое место заняла Москва, второе поделили Татарстан и Нижегородская область, на третьем месте - Московская область, Башкирия, Тюменская область. Татарстан удерживает свою позицию уже шестой год подряд. "Мы всегда детально анализируем, где мы находимся, у кого есть какие интересные решения", - сказал Минниханов во время церемонии подведения итогов. По мнению главы республики, национальный рейтинг - это важный ориентир для повышения инвестиционной привлекательности субъектов, благодаря которому регионы могут видеть свои резервы и выстраивать дальше работу по улучшению условий для бизнеса и инвесторов. По итогам прошлого года в экономику Татарстана привлечено 1,18 триллиона рублей инвестиций. Ранее Минниханов отмечал, что удерживать позиции в рейтинге республике позволяют созданная хорошая инфраструктура для малого и среднего бизнеса, подготовка кадров и помощь бизнесу. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах РФ ежегодно готовит Агентство стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231120/tatarstan-1910605334.html

https://ria.ru/20231115/tatarstan-1909527069.html

россия

москва

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, нижегородская область, рустам минниханов, пмэф