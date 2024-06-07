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МИД Армении: Ереван готов интенсивно работать над мирным договором с Баку
МИД Армении: Ереван готов интенсивно работать над мирным договором с Баку - РИА Новости, 07.06.2024
МИД Армении: Ереван готов интенсивно работать над мирным договором с Баку
Армянская сторона готова интенсивно работать над проектом мирного договора с Азербайджаном и его подписанием в течение предстоящего месяца, говорится в... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:35
2024-06-07T11:35
2024-06-07T11:47
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ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Армянская сторона готова интенсивно работать над проектом мирного договора с Азербайджаном и его подписанием в течение предстоящего месяца, говорится в заявлении МИД Армении."Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно назрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение предстоящего месяца", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
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ереван, баку, в мире
МИД Армении: Ереван готов интенсивно работать над мирным договором с Баку
Армения готова интенсивно работать над проектом мирного договора с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Армянская сторона готова интенсивно работать над проектом мирного договора с Азербайджаном и его подписанием в течение предстоящего месяца, говорится в заявлении МИД Армении.
"Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно назрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение предстоящего месяца", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.