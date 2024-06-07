https://ria.ru/20240607/mid-1951272454.html

МИД Армении: Ереван готов интенсивно работать над мирным договором с Баку

МИД Армении: Ереван готов интенсивно работать над мирным договором с Баку - РИА Новости, 07.06.2024

МИД Армении: Ереван готов интенсивно работать над мирным договором с Баку

Армянская сторона готова интенсивно работать над проектом мирного договора с Азербайджаном и его подписанием в течение предстоящего месяца, говорится в... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:35

2024-06-07T11:35

2024-06-07T11:47

ереван

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ЕРЕВАН, 7 июн - РИА Новости. Армянская сторона готова интенсивно работать над проектом мирного договора с Азербайджаном и его подписанием в течение предстоящего месяца, говорится в заявлении МИД Армении."Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном достаточно назрело для подписания, и армянская сторона выражает готовность конструктивно и интенсивно работать над его завершением и подписанием в течение предстоящего месяца", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

https://ria.ru/20240524/azerbaydzhan-1948078094.html

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