https://ria.ru/20240607/meropriyatiya-1951560974.html

В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов

В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов - РИА Новости, 07.06.2024

В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов

Все культурные мероприятия, запланированные на 8 июня, перенесены из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в министерстве культуры... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:14

2024-06-07T23:14

2024-06-07T23:14

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

луганск

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Все культурные мероприятия, запланированные на 8 июня, перенесены из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в министерстве культуры республики. "В минкультуры ЛНР сообщили о переносе всех культурных мероприятий, запланированных на завтра, 8 июня. Причина отмены - обострение ситуации в республике и участившиеся обстрелы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.

https://ria.ru/20240607/saldo-1951560176.html

луганская народная республика

луганск

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в мире, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины