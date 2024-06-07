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В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/meropriyatiya-1951560974.html
В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов
В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов - РИА Новости, 07.06.2024
В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов
Все культурные мероприятия, запланированные на 8 июня, перенесены из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в министерстве культуры... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:14
2024-06-07T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Все культурные мероприятия, запланированные на 8 июня, перенесены из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в министерстве культуры республики. "В минкультуры ЛНР сообщили о переносе всех культурных мероприятий, запланированных на завтра, 8 июня. Причина отмены - обострение ситуации в республике и участившиеся обстрелы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
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в мире, луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов

Все мероприятия в Луганске 8 июня перенесены из-за участившихся обстрелов ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Луганской областной государственной администрации в Луганске
Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Здание Луганской областной государственной администрации в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Все культурные мероприятия, запланированные на 8 июня, перенесены из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в министерстве культуры республики.
«
"В минкультуры ЛНР сообщили о переносе всех культурных мероприятий, запланированных на завтра, 8 июня. Причина отмены - обострение ситуации в республике и участившиеся обстрелы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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