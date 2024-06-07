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В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов
В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов - РИА Новости, 07.06.2024
В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов
Все культурные мероприятия, запланированные на 8 июня, перенесены из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в министерстве культуры... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:14
2024-06-07T23:14
2024-06-07T23:14
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Все культурные мероприятия, запланированные на 8 июня, перенесены из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в министерстве культуры республики. "В минкультуры ЛНР сообщили о переносе всех культурных мероприятий, запланированных на завтра, 8 июня. Причина отмены - обострение ситуации в республике и участившиеся обстрелы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства региона. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В Луганске перенесли все мероприятия 8 июня из-за участившихся обстрелов
Все мероприятия в Луганске 8 июня перенесены из-за участившихся обстрелов ВСУ