https://ria.ru/20240607/matvienko-1951331734.html
Россия использует весь арсенал вооружения в случае угрозы
Россия использует весь арсенал вооружения в случае угрозы - РИА Новости, 07.06.2024
Россия использует весь арсенал вооружения в случае угрозы
При возникновении серьезной угрозы стране, ее безопасности, суверенитету Россия будет использовать весь арсенал, находящийся у нее на вооружении, заявила спикер РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:50
2024-06-07T13:50
2024-06-07T14:17
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. При возникновении серьезной угрозы стране, ее безопасности, суверенитету Россия будет использовать весь арсенал, находящийся у нее на вооружении, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Возьмите нашу доктрину, она четкая, внятная. Если будет серьезная угроза нашей безопасности, суверенитету, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, это справедливо", - сказала политик в эфире телеканала "Россия 1".При этом если нет угрозы существованию страны, Россия никогда не будет применять ядерное оружие, отметила она.Матвиенко также рассказала, что несмотря на участившиеся разговоры о возможности ядерной войны, у нее "такого ощущения нет, но тренды нехорошие".По ее словам, западные политики постоянно запугивают своих граждан "угрозой" от России.
https://ria.ru/20240605/putin-1950827201.html
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россия, совет федерации рф, валентина матвиенко
Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Россия использует весь арсенал вооружения в случае угрозы
Матвиенко: в случае угрозы безопасности, мы используем весь арсенал вооружения
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. При возникновении серьезной угрозы стране, ее безопасности, суверенитету Россия будет использовать весь арсенал, находящийся у нее на вооружении, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Возьмите нашу доктрину, она четкая, внятная. Если будет серьезная угроза нашей безопасности, суверенитету, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, это справедливо", - сказала политик в эфире телеканала "Россия 1".
При этом если нет угрозы существованию страны, Россия никогда не будет применять ядерное оружие, отметила она.
Матвиенко также рассказала, что несмотря на участившиеся разговоры о возможности ядерной войны, у нее "такого ощущения нет, но тренды нехорошие".
По ее словам, западные политики постоянно запугивают своих граждан "угрозой" от России.