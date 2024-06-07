https://ria.ru/20240607/matvienko-1951331734.html

Россия использует весь арсенал вооружения в случае угрозы

Россия использует весь арсенал вооружения в случае угрозы - РИА Новости, 07.06.2024

Россия использует весь арсенал вооружения в случае угрозы

При возникновении серьезной угрозы стране, ее безопасности, суверенитету Россия будет использовать весь арсенал, находящийся у нее на вооружении, заявила спикер РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T13:50

2024-06-07T13:50

2024-06-07T14:17

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. При возникновении серьезной угрозы стране, ее безопасности, суверенитету Россия будет использовать весь арсенал, находящийся у нее на вооружении, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Возьмите нашу доктрину, она четкая, внятная. Если будет серьезная угроза нашей безопасности, суверенитету, конечно, мы будем использовать весь арсенал, все возможности, это справедливо", - сказала политик в эфире телеканала "Россия 1".При этом если нет угрозы существованию страны, Россия никогда не будет применять ядерное оружие, отметила она.Матвиенко также рассказала, что несмотря на участившиеся разговоры о возможности ядерной войны, у нее "такого ощущения нет, но тренды нехорошие".По ее словам, западные политики постоянно запугивают своих граждан "угрозой" от России.

https://ria.ru/20240605/putin-1950827201.html

https://ria.ru/20240607/mid-1951243799.html

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россия, совет федерации рф, валентина матвиенко