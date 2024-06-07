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Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:51 07.06.2024 (обновлено: 13:50 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lut-1951251035.html
Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России
Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России - РИА Новости, 07.06.2024
Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России
Потребность, спрос и желание иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть, Минсельхоз ждет, когда они начнут открывать счета в РФ, проработает с РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:51
2024-06-07T13:50
пмэф-2024
экономика
россия
оксана лут
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министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Потребность, спрос и желание иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть, Минсельхоз ждет, когда они начнут открывать счета в РФ, проработает с ведомствами возможность повышения ликвидности, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Оксана Лут. "Ликвидность рублей находится на невысоком уровне. Наша задача - ликвидность повысить, потому что и потребность, и спрос, и желание расплачиваться в рублях у наших партнеров есть. Поэтому очень рассчитываем, что наши иностранные коллеги будут открывать счета в РФ", - сказала она. Она напомнила, что указ о торговле российским продовольствием за рубли вышел еще в прошлом году, "но был ряд нюансов, связанных с нормативными документами". "Сейчас мы эти вопросы урегулировали, поэтому ждем первых открытий. И соответственно, мы будем вместе с Минфином и ЦБ прорабатывать возможность наполнения рублевой ликвидностью наших иностранных партнеров", - добавила Лут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России

Лут: спрос иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкОксана Лут на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
Оксана Лут на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Оксана Лут на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Потребность, спрос и желание иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть, Минсельхоз ждет, когда они начнут открывать счета в РФ, проработает с ведомствами возможность повышения ликвидности, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Оксана Лут.
«
"Ликвидность рублей находится на невысоком уровне. Наша задача - ликвидность повысить, потому что и потребность, и спрос, и желание расплачиваться в рублях у наших партнеров есть. Поэтому очень рассчитываем, что наши иностранные коллеги будут открывать счета в РФ", - сказала она.
Она напомнила, что указ о торговле российским продовольствием за рубли вышел еще в прошлом году, "но был ряд нюансов, связанных с нормативными документами". "Сейчас мы эти вопросы урегулировали, поэтому ждем первых открытий. И соответственно, мы будем вместе с Минфином и ЦБ прорабатывать возможность наполнения рублевой ликвидностью наших иностранных партнеров", - добавила Лут.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Глава Минсельхоза прокомментировала повышение пошлин для России
Вчера, 09:53
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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