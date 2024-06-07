https://ria.ru/20240607/lut-1951251035.html

Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России

Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России - РИА Новости, 07.06.2024

Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России

Потребность, спрос и желание иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть, Минсельхоз ждет, когда они начнут открывать счета в РФ, проработает с РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:51

2024-06-07T10:51

2024-06-07T13:50

пмэф-2024

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Потребность, спрос и желание иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть, Минсельхоз ждет, когда они начнут открывать счета в РФ, проработает с ведомствами возможность повышения ликвидности, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Оксана Лут. "Ликвидность рублей находится на невысоком уровне. Наша задача - ликвидность повысить, потому что и потребность, и спрос, и желание расплачиваться в рублях у наших партнеров есть. Поэтому очень рассчитываем, что наши иностранные коллеги будут открывать счета в РФ", - сказала она. Она напомнила, что указ о торговле российским продовольствием за рубли вышел еще в прошлом году, "но был ряд нюансов, связанных с нормативными документами". "Сейчас мы эти вопросы урегулировали, поэтому ждем первых открытий. И соответственно, мы будем вместе с Минфином и ЦБ прорабатывать возможность наполнения рублевой ликвидностью наших иностранных партнеров", - добавила Лут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)