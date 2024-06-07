https://ria.ru/20240607/lut-1951251035.html
Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России
Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России - РИА Новости, 07.06.2024
Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России
Потребность, спрос и желание иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть, Минсельхоз ждет, когда они начнут открывать счета в РФ, проработает с РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:51
2024-06-07T10:51
2024-06-07T13:50
пмэф-2024
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951021349_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e36609d6ee7249db2d4dc8c1c3dc643b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Потребность, спрос и желание иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть, Минсельхоз ждет, когда они начнут открывать счета в РФ, проработает с ведомствами возможность повышения ликвидности, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава министерства Оксана Лут. "Ликвидность рублей находится на невысоком уровне. Наша задача - ликвидность повысить, потому что и потребность, и спрос, и желание расплачиваться в рублях у наших партнеров есть. Поэтому очень рассчитываем, что наши иностранные коллеги будут открывать счета в РФ", - сказала она. Она напомнила, что указ о торговле российским продовольствием за рубли вышел еще в прошлом году, "но был ряд нюансов, связанных с нормативными документами". "Сейчас мы эти вопросы урегулировали, поэтому ждем первых открытий. И соответственно, мы будем вместе с Минфином и ЦБ прорабатывать возможность наполнения рублевой ликвидностью наших иностранных партнеров", - добавила Лут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/pmef-1951229557.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951021349_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_701e47a68a1508e68b1a926d6474336c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Минсельхоз ждет, когда иностранные партнеры начнут открывать счета в России
Лут: спрос иностранцев покупать российское продовольствие в рублях есть