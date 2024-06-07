https://ria.ru/20240607/lut-1951249902.html

Лут заявила о снижении доли недружественных валют в покупке продовольствия

Лут заявила о снижении доли недружественных валют в покупке продовольствия - РИА Новости, 07.06.2024

Лут заявила о снижении доли недружественных валют в покупке продовольствия

Порядка 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях, покупают его, прежде всего, дружественные страны, доля недружественных валют... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:46

2024-06-07T10:46

2024-06-07T10:46

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Порядка 10% сделок по покупке российского продовольствия заключается в рублях, покупают его, прежде всего, дружественные страны, доля недружественных валют снижается, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "В целом по сельхозпродукции порядка 10% рублевых сделок. Но при этом доля недружественных валют снижается и мы увеличиваем дружественные пары, дружественные валюты. С каждым годом у нас идет прирост по валютам наших базовых покупателей. Но рубли для нас тоже являются приоритетом, над этим будем продолжать работать", - сказала она. Министр не стала конкретизировать, какие именно страны выступают самыми крупными покупателями российской продукции в рублях, но отметила, что это дружественные страны. "С недружественными сейчас ситуация складывается достаточно напряженно", - добавила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946551091.html

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)