https://ria.ru/20240607/lut-1951249460.html
Минсельхоз не рассматривает увеличение госфонда по зерну
Минсельхоз не рассматривает увеличение госфонда по зерну - РИА Новости, 07.06.2024
Минсельхоз не рассматривает увеличение госфонда по зерну
Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:45
2024-06-07T10:45
2024-06-07T10:45
пмэф-2024
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951241361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6bc69696452030027c7e74559e127a11.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости и в интервенциях по сахару, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Сейчас потребности у наших сельхозтоваропроизводителей продавать в интервенционный фонд нет, если она появится, у них будет такая возможность. Но объективно, поскольку содержать интервенционный фонд очень дорого, то лучше выдать льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям, чтобы они создали продукт на это, чем содержать этот объем в элеваторах. Поэтому здесь мы остаемся пока в таргете 5 миллионов тонн, 3 закупили, 2 осталось", - сказала Лут. Отвечая на вопрос, планируется ли начать интервенции по сахару, министр заявила: "Нет, сахарный рынок сам себя отрегулирует, нет сомнений". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231217/zerno-1916303129.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951241361_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_36576f6f286c732c70eeb20ade75acbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз не рассматривает увеличение госфонда по зерну
Лут: аграрии не испытывают потребности продавать зерно в интервенционный фонд