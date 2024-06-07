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Минсельхоз не рассматривает увеличение госфонда по зерну

Минсельхоз не рассматривает увеличение госфонда по зерну - РИА Новости, 07.06.2024

Минсельхоз не рассматривает увеличение госфонда по зерну

Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:45

2024-06-07T10:45

2024-06-07T10:45

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экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Российские аграрии сейчас не испытывают потребности продавать зерно в государственный интервенционный фонд, его увеличение не рассматривается, нет необходимости и в интервенциях по сахару, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. "Сейчас потребности у наших сельхозтоваропроизводителей продавать в интервенционный фонд нет, если она появится, у них будет такая возможность. Но объективно, поскольку содержать интервенционный фонд очень дорого, то лучше выдать льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям, чтобы они создали продукт на это, чем содержать этот объем в элеваторах. Поэтому здесь мы остаемся пока в таргете 5 миллионов тонн, 3 закупили, 2 осталось", - сказала Лут. Отвечая на вопрос, планируется ли начать интервенции по сахару, министр заявила: "Нет, сахарный рынок сам себя отрегулирует, нет сомнений". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231217/zerno-1916303129.html

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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)