https://ria.ru/20240607/lut-1951239645.html
Оксана Лут: в этом году мы мерзнем, сохнем и тонем
Оксана Лут: в этом году мы мерзнем, сохнем и тонем - РИА Новости, 07.06.2024
Оксана Лут: в этом году мы мерзнем, сохнем и тонем
Российское сельское хозяйство в этом году переживает все возможные для високосного года природные катаклизмы. Как аграриям удалось справиться с заморозками и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:20
2024-06-07T10:20
2024-06-07T11:12
центральный банк рф (цб рф)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
оксана лут
европа
россия
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Российское сельское хозяйство в этом году переживает все возможные для високосного года природные катаклизмы. Как аграриям удалось справиться с заморозками и поменяют ли прогноз по урожаю наступающая засуха и дожди, сколько мы готовы экспортировать зерна, что мешает его продаже за рубли, много ли таких сделок совершается уже сейчас, а также почему Европа с заградительными пошлинами на российское продовольствие стреляет себе же в ногу, в блиц-интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. Беседовала Эльвира Муравицкая.РИА Новости выступает информационным партнером форума.— Минсельхоз пока не снижает прогноз по сбору зерна в этом году, он все еще 132 миллиона тонн. Почему? Все аналитики уже прогнозы снизили.— У нас, как я и говорила, погибло чуть более одного миллиона гектаров. Еще 700 тысяч гектаров пострадало. Практически все, подавляющее большинство площадей у нас было пересеяно. Поэтому если посмотреть на объем, то мы не потеряем много. Понятно, что яровые всегда дают меньше, чем озимые. Но тем не менее в наших расчетах, когда мы давали прогноз 132 миллиона тонн, мы сразу уже исходили из того, что у нас будут определенные природные условия. Этот год у нас високосный, он отличается тем, что мы мерзнем, сохнем и тонем. И у нас все три ситуации, которые были возможны, случились в этом году. Но тем не менее мы понимали, что у нас всегда, каждый год происходит что-то из этого.С ситуацией с заморозками мы справились достаточно неплохо. Сельхозтоваропроизводители быстро собрались и пересеяли. Наибольшее волнение у нас вызывает подступающая засуха. Потому что в ряде регионов ПФО и ЦФО у нас достаточно мало воды в почве.И здесь, конечно, если у нас будет ситуация с засухой, тогда, возможно, мы будем корректировать прогноз. А если дождь нам поможет, тогда, соответственно, выйдем на заявленный объем.— А если скорректируем прогноз, то прогноз по экспорту сохраним?— Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Мы внутри страны потребляем 86 миллионов тонн зерна. Мы эту цифру фиксируем и дальше, исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта — излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт.— При этом экспортеры зерна высказывают мнение, что действующий механизм торговли продовольствием за рубли не работает в полную силу, потому что у тех, кто хочет покупать российское зерно за рубли, просто их нет. И они просят Минфин давать импортерам рублевые займы. Знаете ли вы про эту идею?— Да, безусловно, ликвидность рублей находится на невысоком уровне. Наша задача — ликвидность повысить, потому что и потребность, и спрос, и желание расплачиваться в рублях у наших партнеров есть. Поэтому очень рассчитываем, что наши иностранные коллеги будут открывать счета в Российской Федерации. У нас еще в прошлом году вышел указ, который позволяет по более упрощенной системе открывать иностранным компаниям счета в России. Но был ряд нюансов, связанных с нормативными документами. Сейчас мы эти вопросы урегулировали, поэтому ждем первых открытий. И соответственно, мы будем вместе с Минфином и ЦБ прорабатывать возможность наполнения рублевой ликвидностью наших иностранных партнеров.— Какой процент экспортных сделок сейчас заключается в рублях?— В целом по сельхозпродукции порядка десяти процентов рублевых сделок. Но при этом доля недружественных валют снижается, и мы увеличиваем дружественные пары, дружественные валюты. С каждым годом у нас идет прирост по валютам наших базовых покупателей.Но рубли для нас тоже являются приоритетом, над этим будем продолжать работать.— Самые крупные страны — покупатели российского зерна за рубли — это кто? Дружественные?— Безусловно. С недружественными сейчас ситуация складывается достаточно напряженно. Потому что, вы знаете, Европа в прошлую пятницу приняла решение ввести фактически запретительные пошлины на поставки российского продовольствия для своих граждан. И здесь, безусловно, у нас будет снижаться объем поставок продовольствия на территорию Европы в связи с этим решением. Поэтому здесь, в принципе, если Европа не хочет кормить своих граждан, значит, это их выбор, нам есть куда деть нашу продукцию, мы осуществим поставку в дружественные страны.Ну и там вопрос расчетов. Это вопрос органический, мы движемся органически, все страны, наши партнеры, тоже хотят и стараются уйти от недружественных нам стран.— Зеркальные меры рассматриваем?— Знаете, здесь такой интересный момент. Мы же в 2014 году сами приняли такой запрет. И меры, введенные в 2014 году по запрету поставок продовольствия из Европы и США, собственно, дали толчок развитию нашего АПК. За десять лет мы сделали большой рывок, и некоторые называют это таким "аграрным чудом". Поэтому здесь мы понимаем, наверное, позицию европейских стран, но в первую очередь надо заботиться о своих гражданах. Они приняли такое решение.— На внутреннем и мировых рынках растут сейчас цены на зерно, что будет с интервенционным фондом?— Цены на зерно не растут очень сильно. На внутреннем рынке мы начали подрастать, выросли где-то на рубль в среднем на зерно третьего-четвертого класса. Ожидаем, что еще цена будет немного подрастать, для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства. Спрос находится на достаточно стабильном уровне. Поэтому у нас были перекосы по цене. Сейчас разумный рост цены, это хорошо, а резкого скачка мы не ожидаем.— Какой объем интервенционного фонда вы считаете оптимальным?— Сейчас потребности у наших сельхозтоваропроизводителей продавать в интервенционный фонд нет, если она появится, у них будет такая возможность. Но объективно, поскольку содержать интервенционный фонд очень дорого, то лучше выдать льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям, чтобы они создали продукт на это, чем содержать этот объем в элеваторах. Поэтому здесь мы остаемся пока в таргете пять миллионов тонн, три закупили, два осталось.— И по сахару интервенции пока не начинаем?— Нет, сахарный рынок сам себя отрегулирует, нет сомнений.
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https://ria.ru/20240409/nauka-1938732279.html
https://ria.ru/20240511/udobreniya-1945206080.html
https://ria.ru/20240319/zerno-1934268198.html
https://ria.ru/20240529/ssha-1949036363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), оксана лут, европа, россия, сша, интервью
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Оксана Лут, Европа, Россия, США, Интервью, ПМЭФ-2024
Российское сельское хозяйство в этом году переживает все возможные для високосного года природные катаклизмы. Как аграриям удалось справиться с заморозками и поменяют ли прогноз по урожаю наступающая засуха и дожди, сколько мы готовы экспортировать зерна, что мешает его продаже за рубли, много ли таких сделок совершается уже сейчас, а также почему Европа с заградительными пошлинами на российское продовольствие стреляет себе же в ногу, в блиц-интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут. Беседовала Эльвира Муравицкая.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.
— Минсельхоз пока не снижает прогноз по сбору зерна в этом году, он все еще 132 миллиона тонн. Почему? Все аналитики уже прогнозы снизили.
— У нас, как я и говорила, погибло чуть более одного миллиона гектаров. Еще 700 тысяч гектаров пострадало. Практически все, подавляющее большинство площадей у нас было пересеяно. Поэтому если посмотреть на объем, то мы не потеряем много. Понятно, что яровые всегда дают меньше, чем озимые. Но тем не менее в наших расчетах, когда мы давали прогноз 132 миллиона тонн, мы сразу уже исходили из того, что у нас будут определенные природные условия. Этот год у нас високосный, он отличается тем, что мы мерзнем, сохнем и тонем. И у нас все три ситуации, которые были возможны, случились в этом году. Но тем не менее мы понимали, что у нас всегда, каждый год происходит что-то из этого.
С ситуацией с заморозками мы справились достаточно неплохо. Сельхозтоваропроизводители быстро собрались и пересеяли. Наибольшее волнение у нас вызывает подступающая засуха. Потому что в ряде регионов ПФО и ЦФО у нас достаточно мало воды в почве.
И здесь, конечно, если у нас будет ситуация с засухой, тогда, возможно, мы будем корректировать прогноз. А если дождь нам поможет, тогда, соответственно, выйдем на заявленный объем.
— А если скорректируем прогноз, то прогноз по экспорту сохраним?
— Все будет математически считаться, прогноз по экспорту считается в соответствии с балансом. Мы внутри страны потребляем 86 миллионов тонн зерна. Мы эту цифру фиксируем и дальше, исходя из того, сколько мы соберем, у нас будет дельта — излишек урожая, который мы сможем вывезти. Конечно, отправим его на экспорт.
— При этом экспортеры зерна высказывают мнение, что действующий механизм торговли продовольствием за рубли не работает в полную силу, потому что у тех, кто хочет покупать российское зерно за рубли, просто их нет. И они просят Минфин давать импортерам рублевые займы. Знаете ли вы про эту идею?
— Да, безусловно, ликвидность рублей находится на невысоком уровне. Наша задача — ликвидность повысить, потому что и потребность, и спрос, и желание расплачиваться в рублях у наших партнеров есть. Поэтому очень рассчитываем, что наши иностранные коллеги будут открывать счета в Российской Федерации. У нас еще в прошлом году вышел указ, который позволяет по более упрощенной системе открывать иностранным компаниям счета в России. Но был ряд нюансов, связанных с нормативными документами. Сейчас мы эти вопросы урегулировали, поэтому ждем первых открытий. И соответственно, мы будем вместе с Минфином и ЦБ прорабатывать возможность наполнения рублевой ликвидностью наших иностранных партнеров.
— Какой процент экспортных сделок сейчас заключается в рублях?
— В целом по сельхозпродукции порядка десяти процентов рублевых сделок. Но при этом доля недружественных валют снижается, и мы увеличиваем дружественные пары, дружественные валюты. С каждым годом у нас идет прирост по валютам наших базовых покупателей.
Но рубли для нас тоже являются приоритетом, над этим будем продолжать работать.
— Самые крупные страны — покупатели российского зерна за рубли — это кто? Дружественные?
— Безусловно. С недружественными сейчас ситуация складывается достаточно напряженно. Потому что, вы знаете, Европа в прошлую пятницу приняла решение ввести фактически запретительные пошлины на поставки российского продовольствия для своих граждан. И здесь, безусловно, у нас будет снижаться объем поставок продовольствия на территорию Европы в связи с этим решением. Поэтому здесь, в принципе, если Европа не хочет кормить своих граждан, значит, это их выбор, нам есть куда деть нашу продукцию, мы осуществим поставку в дружественные страны.
Ну и там вопрос расчетов. Это вопрос органический, мы движемся органически, все страны, наши партнеры, тоже хотят и стараются уйти от недружественных нам стран.
— Зеркальные меры рассматриваем?
— Знаете, здесь такой интересный момент. Мы же в 2014 году сами приняли такой запрет. И меры, введенные в 2014 году по запрету поставок продовольствия из Европы и США, собственно, дали толчок развитию нашего АПК. За десять лет мы сделали большой рывок, и некоторые называют это таким "аграрным чудом". Поэтому здесь мы понимаем, наверное, позицию европейских стран, но в первую очередь надо заботиться о своих гражданах. Они приняли такое решение.
— На внутреннем и мировых рынках растут сейчас цены на зерно, что будет с интервенционным фондом?
— Цены на зерно не растут очень сильно. На внутреннем рынке мы начали подрастать, выросли где-то на рубль в среднем на зерно третьего-четвертого класса. Ожидаем, что еще цена будет немного подрастать, для наших растениеводов это прекрасно, потому что два года мы жили в достаточно низкой цене, которая была связана с большим объемом производства. Спрос находится на достаточно стабильном уровне. Поэтому у нас были перекосы по цене. Сейчас разумный рост цены, это хорошо, а резкого скачка мы не ожидаем.
— Какой объем интервенционного фонда вы считаете оптимальным?
— Сейчас потребности у наших сельхозтоваропроизводителей продавать в интервенционный фонд нет, если она появится, у них будет такая возможность. Но объективно, поскольку содержать интервенционный фонд очень дорого, то лучше выдать льготные кредиты сельхозтоваропроизводителям, чтобы они создали продукт на это, чем содержать этот объем в элеваторах. Поэтому здесь мы остаемся пока в таргете пять миллионов тонн, три закупили, два осталось.
— И по сахару интервенции пока не начинаем?
— Нет, сахарный рынок сам себя отрегулирует, нет сомнений.