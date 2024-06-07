https://ria.ru/20240607/lugansk-1951531826.html

На месте разрушенного ударом ВСУ дома в Луганске работают более 110 человек

На месте разрушенного ударом ВСУ дома в Луганске работают более 110 человек - РИА Новости, 07.06.2024

На месте разрушенного ударом ВСУ дома в Луганске работают более 110 человек

Более 110 человек и 30 единиц спецтехники работают на месте поврежденного при обстреле ВСУ дома в Луганске, сообщил в пятницу начальник ГУ МЧС России по ЛНР... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:24

2024-06-07T20:24

2024-06-07T20:24

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Более 110 человек и 30 единиц спецтехники работают на месте поврежденного при обстреле ВСУ дома в Луганске, сообщил в пятницу начальник ГУ МЧС России по ЛНР Евгений Кацавалов, его слова приводятся в Telegram-канале правительства региона. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. "Работает группировка Главного управления МЧС России по Луганской Народной Республики. Задействовано более 110 человек и более 30 единиц техники", - говорится в сообщении. По словам Кацвалова, под завалами ориентировочно находятся два или три человека. "Как только снимем плиты, угрожающие работе личного состава, начнем более плодотворно заниматься разбором завалов", - добавил он. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 46 человек, четверо - погибли, десять пострадавших в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240607/deti-1951529718.html

луганская народная республика

луганск

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луганская народная республика, луганск, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия