https://ria.ru/20240607/lugansk-1951414408.html
Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску
Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 07.06.2024
Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску
Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия удара по Луганску, заявил журналистам офицер военно-следственного управления СК России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:14
2024-06-07T16:14
2024-06-07T16:16
специальная военная операция на украине
россия
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия удара по Луганску, заявил журналистам офицер военно-следственного управления СК России. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди. По последним данным местных властей, погибли 4 человека, еще 43 пострадали. "Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирован обстрел Вооруженных сил Украины по городу Луганску", - сказал представитель СК РФ. Он уточнил, что следственные действия продолжаются.
https://ria.ru/20240607/svo-1951387989.html
https://ria.ru/20240607/morozova-1951364593.html
россия
луганск
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по жилому сектору Луганска
Военные следователи СК зафиксировали последствия удара ВСУ по жилому сектору Луганска
2024-06-07T16:14
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску
Военные следователи зафиксировали последствия удара по жилому сектору в Луганске