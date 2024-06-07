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Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:14 07.06.2024 (обновлено: 16:16 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951414408.html
Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску
Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 07.06.2024
Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску
Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия удара по Луганску, заявил журналистам офицер военно-следственного управления СК России. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:14
2024-06-07T16:16
специальная военная операция на украине
россия
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия удара по Луганску, заявил журналистам офицер военно-следственного управления СК России. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди. По последним данным местных властей, погибли 4 человека, еще 43 пострадали. "Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирован обстрел Вооруженных сил Украины по городу Луганску", - сказал представитель СК РФ. Он уточнил, что следственные действия продолжаются.
https://ria.ru/20240607/svo-1951387989.html
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россия
луганск
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7 495 645-6601
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Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по жилому сектору Луганска
Военные следователи СК зафиксировали последствия удара ВСУ по жилому сектору Луганска
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россия, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску

Военные следователи зафиксировали последствия удара по жилому сектору в Луганске

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия удара по Луганску, заявил журналистам офицер военно-следственного управления СК России.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди. По последним данным местных властей, погибли 4 человека, еще 43 пострадали.
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Вчера, 15:24
"Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирован обстрел Вооруженных сил Украины по городу Луганску", - сказал представитель СК РФ.
Он уточнил, что следственные действия продолжаются.
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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