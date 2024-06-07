https://ria.ru/20240607/lugansk-1951414408.html

Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску

Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску - РИА Новости, 07.06.2024

Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по Луганску

Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия удара по Луганску, заявил журналистам офицер военно-следственного управления СК России. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T16:14

2024-06-07T16:14

2024-06-07T16:16

специальная военная операция на украине

россия

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Военные следователи СК РФ зафиксировали последствия удара по Луганску, заявил журналистам офицер военно-следственного управления СК России. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди. По последним данным местных властей, погибли 4 человека, еще 43 пострадали. "Следственным комитетом Российской Федерации зафиксирован обстрел Вооруженных сил Украины по городу Луганску", - сказал представитель СК РФ. Он уточнил, что следственные действия продолжаются.

https://ria.ru/20240607/svo-1951387989.html

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россия

луганск

луганская народная республика

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Военные следователи зафиксировали последствия удара ВСУ по жилому сектору Луганска Военные следователи СК зафиксировали последствия удара ВСУ по жилому сектору Луганска 2024-06-07T16:14 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия