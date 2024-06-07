https://ria.ru/20240607/lugansk-1951392905.html

Число погибших при обстреле Луганска достигло четырех

Число погибших при обстреле Луганска достигло четырех - РИА Новости, 07.06.2024

Число погибших при обстреле Луганска достигло четырех

Число погибших при ракетном обстреле Луганска выросло до четырех человек, еще 43 пострадали, среди них четверо детей, сообщила министр здравоохранения ЛНР... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:31

2024-06-07T15:31

2024-06-07T15:40

специальная военная операция на украине

луганск

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951324843_0:43:1205:720_1920x0_80_0_0_8ea3fb195ba570aeca3f27b453695596.jpg

ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число погибших при ракетном обстреле Луганска выросло до четырех человек, еще 43 пострадали, среди них четверо детей, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией."По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них - четверо детей... Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке на кв. Ватутина извлечены тела четырех погибших мирных жителя столицы республики", - говорится в сообщении.Кроме того, администрация города сообщила, что в Луганске начал работать оперативный штаб для помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20240607/svo-1951387989.html

https://ria.ru/20240607/morozova-1951364593.html

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганск, вооруженные силы украины, происшествия