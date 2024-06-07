Число погибших при обстреле Луганска достигло четырех
Число погибших при ударе по Луганску достигло четырех, 43 человека пострадали
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число погибших при ракетном обстреле Луганска выросло до четырех человек, еще 43 пострадали, среди них четверо детей, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
"По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них - четверо детей... Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке на кв. Ватутина извлечены тела четырех погибших мирных жителя столицы республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, администрация города сообщила, что в Луганске начал работать оперативный штаб для помощи пострадавшим.