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Число погибших при обстреле Луганска достигло четырех - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 07.06.2024 (обновлено: 15:40 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951392905.html
Число погибших при обстреле Луганска достигло четырех
Число погибших при обстреле Луганска достигло четырех - РИА Новости, 07.06.2024
Число погибших при обстреле Луганска достигло четырех
Число погибших при ракетном обстреле Луганска выросло до четырех человек, еще 43 пострадали, среди них четверо детей, сообщила министр здравоохранения ЛНР... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:31
2024-06-07T15:40
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число погибших при ракетном обстреле Луганска выросло до четырех человек, еще 43 пострадали, среди них четверо детей, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией."По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них - четверо детей... Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке на кв. Ватутина извлечены тела четырех погибших мирных жителя столицы республики", - говорится в сообщении.Кроме того, администрация города сообщила, что в Луганске начал работать оперативный штаб для помощи пострадавшим.
https://ria.ru/20240607/svo-1951387989.html
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луганск, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число погибших при обстреле Луганска достигло четырех

Число погибших при ударе по Луганску достигло четырех, 43 человека пострадали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
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Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Число погибших при ракетном обстреле Луганска выросло до четырех человек, еще 43 пострадали, среди них четверо детей, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее 6 ракет, предварительно ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушен подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией.
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"По последней информации, в результате ракетного удара по Луганску пострадали 43 человека, из них - четверо детей... Из-под завалов рухнувшего подъезда в пятиэтажке на кв. Ватутина извлечены тела четырех погибших мирных жителя столицы республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, администрация города сообщила, что в Луганске начал работать оперативный штаб для помощи пострадавшим.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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