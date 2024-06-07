https://ria.ru/20240607/lugansk-1951283904.html

В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома

В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома - РИА Новости, 07.06.2024

В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома

В Луганске после украинской атаки рухнул подъезд жилого дома, рассказали РИА Новости в военной комендатуре. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T12:05

2024-06-07T12:05

2024-06-07T13:38

специальная военная операция на украине

луганск

вооруженные силы украины

луганская народная республика

родион мирошник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Луганске после украинской атаки рухнул подъезд жилого дома, рассказали РИА Новости в военной комендатуре."В результате удара ВСУ по жилому району Луганска обрушился подъезд многоквартирного дома. На месте работают оперативные службы", — сообщили в ведомстве.В комендатуре добавили, что под завалами находятся люди, МЧС делает все возможное для их спасения. Как заявила, в свою очередь, пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, украинские военные выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство из них сбила ПВО.По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 22 человека, двое из них дети 8 и 16 лет, им оказывают помощь. Кроме того, повреждены две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.Как передавал корреспондент агентства, около 11:00 в Луганске были слышны несколько взрывов, сработала российская система ПВО.Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предупредил о возможности повторной ракетной атаки на город.В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда было повреждено более двадцати домов.Как подчеркивал Владимир Путин украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.

луганск

луганская народная республика

донбасс

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Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску Видео корреспондента РИА Новости из Луганска, по которому ВСУ нанесли ракетный удар 2024-06-07T12:05 true PT0M15S

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луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, владимир путин, леонид пасечник