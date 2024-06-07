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В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 07.06.2024 (обновлено: 13:38 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951283904.html
В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома
В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома - РИА Новости, 07.06.2024
В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома
В Луганске после украинской атаки рухнул подъезд жилого дома, рассказали РИА Новости в военной комендатуре. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:05
2024-06-07T13:38
специальная военная операция на украине
луганск
вооруженные силы украины
луганская народная республика
родион мирошник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Луганске после украинской атаки рухнул подъезд жилого дома, рассказали РИА Новости в военной комендатуре."В результате удара ВСУ по жилому району Луганска обрушился подъезд многоквартирного дома. На месте работают оперативные службы", — сообщили в ведомстве.В комендатуре добавили, что под завалами находятся люди, МЧС делает все возможное для их спасения. Как заявила, в свою очередь, пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, украинские военные выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство из них сбила ПВО.По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 22 человека, двое из них дети 8 и 16 лет, им оказывают помощь. Кроме того, повреждены две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.Как передавал корреспондент агентства, около 11:00 в Луганске были слышны несколько взрывов, сработала российская система ПВО.Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предупредил о возможности повторной ракетной атаки на город.В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда было повреждено более двадцати домов.Как подчеркивал Владимир Путин украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.
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Последствия ракетного удара ВСУ по Луганску
Видео корреспондента РИА Новости из Луганска, по которому ВСУ нанесли ракетный удар
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луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, родион мирошник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донбасс, владимир путин, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Донбасс, Владимир Путин, Леонид Пасечник
В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома

Военная комендатура: в Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Луганске после украинской атаки рухнул подъезд жилого дома, рассказали РИА Новости в военной комендатуре.
"В результате удара ВСУ по жилому району Луганска обрушился подъезд многоквартирного дома. На месте работают оперативные службы", — сообщили в ведомстве.
© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
В комендатуре добавили, что под завалами находятся люди, МЧС делает все возможное для их спасения.
Как заявила, в свою очередь, пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, украинские военные выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство из них сбила ПВО.
© РИА НовостиМногоэтажный жилой дом в Луганске, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Многоэтажный жилой дом в Луганске, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости
Многоэтажный жилой дом в Луганске, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 22 человека, двое из них дети 8 и 16 лет, им оказывают помощь. Кроме того, повреждены две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.
Как передавал корреспондент агентства, около 11:00 в Луганске были слышны несколько взрывов, сработала российская система ПВО.
Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предупредил о возможности повторной ракетной атаки на город.
© фото очевидцаДым на месте взрыва в Луганске
Дым на месте взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Луганске
В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда было повреждено более двадцати домов.
Как подчеркивал Владимир Путин украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.
© РИА НовостиПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДонбассВладимир ПутинЛеонид Пасечник
 
 
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