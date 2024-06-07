В Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома
Военная комендатура: в Луганске после удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Луганске после украинской атаки рухнул подъезд жилого дома, рассказали РИА Новости в военной комендатуре.
"В результате удара ВСУ по жилому району Луганска обрушился подъезд многоквартирного дома. На месте работают оперативные службы", — сообщили в ведомстве.
© фото очевидцаПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
В комендатуре добавили, что под завалами находятся люди, МЧС делает все возможное для их спасения.
Как заявила, в свою очередь, пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова, украинские военные выпустили не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большинство из них сбила ПВО.
© РИА НовостиМногоэтажный жилой дом в Луганске, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости
Многоэтажный жилой дом в Луганске, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 22 человека, двое из них дети 8 и 16 лет, им оказывают помощь. Кроме того, повреждены две школы, три детсада, колледж и один из корпусов университета.
Как передавал корреспондент агентства, около 11:00 в Луганске были слышны несколько взрывов, сработала российская система ПВО.
Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предупредил о возможности повторной ракетной атаки на город.
© фото очевидцаДым на месте взрыва в Луганске
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Луганске
В последнее время ВСУ стали активно применять ракеты ATACMS для ударов по населенным пунктам Донбасса. О подобной атаке в конце мая сообщили власти ДНР — противник открыл огонь по городу Моспино, применив боеприпасы модификации MGM-140. Тогда было повреждено более двадцати домов.
Как подчеркивал Владимир Путин украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар ракетой ATACMS.
© РИА НовостиПодъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости
Подъезд жилого дома в Луганске, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ