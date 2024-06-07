https://ria.ru/20240607/kosachev-1951553478.html

Саммит в Швейцарии провалился еще до своего начала, заявил Косачев

Саммит в Швейцарии провалился еще до своего начала, заявил Косачев - РИА Новости, 07.06.2024

Саммит в Швейцарии провалился еще до своего начала, заявил Косачев

"Мирная конференция" по Украине в Швейцарии провалилась еще до ее начала, никаких результатов, которые могли бы повлиять на развитие конфликта на Украине, не... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:15

2024-06-07T22:15

2024-06-07T22:38

специальная военная операция на украине

швейцария

украина

константин косачев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Мирная конференция" по Украине в Швейцарии провалилась еще до ее начала, никаких результатов, которые могли бы повлиять на развитие конфликта на Украине, не будет, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Я бы назвал эту конференцию провальной уже изначально, еще до того, как она состоялась, поэтому больших ожиданий не испытываю. Совершенно очевидно, что цель у этой конструкции исключительно пропагандистская. Создать впечатление массовой поддержки в мире украинских позиций в этом конфликте. Максимально завысить и состав, и уровень участников. Я подозреваю, что у Украины не получается это сделать", - сказал Косачев.Вице-спикер СФ отметил, что конечный итог от таких усилий будет ниже, чем задумывалось изначально, в чем уже нет никаких сомнений."Но в отношении результатов сомнений не было никогда. Они будут стремиться к нулю, если говорить о прикладных результатах, которые могли бы как бы то ни было повлиять на развитие этой конфликтной ситуации, влиять на нее могут только стороны конфликта. Одной стороны конфликта не будет, и это означает, что результата не будет. Поэтому, что бы там ни происходило, какие бы ни находились выражения, словосочетания, рецепты, конструкции, все это, что называется, будет стоить меньше тех чернил, на которых будут написаны итоговые документы", - подчеркнул он.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951538834.html

https://ria.ru/20240607/ukraina-1951367365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, украина, константин косачев