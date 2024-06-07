СМИ: еще две страны отказались участвовать в конференции по Украине
"Известия": Мексика и Никарагуа отказались участвовать в конференции по Украине
© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мексика и Никарагуа не будут участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, пишет газета "Известия".
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"Мексика получила приглашение для участия в саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине, который пройдет на следующей неделе в Швейцарии. Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии. Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта", — сообщило изданию посольство Мексики в России.
В Никарагуа назвали конференцию в Швейцарии по Украине "политическим фарсом" и также отказалась от участия.
"Никарагуа никогда не участвовала и не будет участвовать в этом политическом фарсе, у которого нет цели найти путь к миру, а только есть цель предъявить России очередной ультиматум", - заявили в МИД этой латиноамериканской страны.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель этой встречи — предъявить стране ультиматум.
При этом представители многих государств также отказались принимать участие в конференции. В частности, речь идет о президентах Бразилии и ЮАР. На прошлой неделе МИД Китая заявил, что повестка мероприятия расходится с требованиями страны, поэтому Пекину сложно в нем участвовать. По данным агентства Bloomberg, президент США Джо Байден также не сможет присутствовать на встрече из-за плотного графика.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что саммит в Швейцарии явно не нацелен на результат. По его словам, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.