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СМИ: еще две страны отказались участвовать в конференции по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
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05:23 07.06.2024 (обновлено: 06:53 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/konferentsiya-1951201738.html
СМИ: еще две страны отказались участвовать в конференции по Украине
СМИ: еще две страны отказались участвовать в конференции по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
СМИ: еще две страны отказались участвовать в конференции по Украине
Мексика и Никарагуа не будут участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, пишет газета "Известия". РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T05:23
2024-06-07T06:53
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мексика и Никарагуа не будут участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, пишет газета "Известия". "Мексика получила приглашение для участия в саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине, который пройдет на следующей неделе в Швейцарии. Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии. Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта", — сообщило изданию посольство Мексики в России.В Никарагуа назвали конференцию в Швейцарии по Украине "политическим фарсом" и также отказалась от участия. "Никарагуа никогда не участвовала и не будет участвовать в этом политическом фарсе, у которого нет цели найти путь к миру, а только есть цель предъявить России очередной ультиматум", - заявили в МИД этой латиноамериканской страны.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель этой встречи — предъявить стране ультиматум.При этом представители многих государств также отказались принимать участие в конференции. В частности, речь идет о президентах Бразилии и ЮАР. На прошлой неделе МИД Китая заявил, что повестка мероприятия расходится с требованиями страны, поэтому Пекину сложно в нем участвовать. По данным агентства Bloomberg, президент США Джо Байден также не сможет присутствовать на встрече из-за плотного графика.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что саммит в Швейцарии явно не нацелен на результат. По его словам, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939147304.html
https://ria.ru/20240606/kitay-1950940189.html
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в мире, россия, швейцария, украина, владимир хохлов
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Хохлов
СМИ: еще две страны отказались участвовать в конференции по Украине

"Известия": Мексика и Никарагуа отказались участвовать в конференции по Украине

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Противотанковые заграждения на окраине Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Мексика и Никарагуа не будут участвовать в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Швейцарии, пишет газета "Известия".
«
"Мексика получила приглашение для участия в саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине, который пройдет на следующей неделе в Швейцарии. Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии. Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта", — сообщило изданию посольство Мексики в России.
В Никарагуа назвали конференцию в Швейцарии по Украине "политическим фарсом" и также отказалась от участия.
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
МИД Швейцарии: Россия не примет участия в мирной конференции по Украине
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"Никарагуа никогда не участвовала и не будет участвовать в этом политическом фарсе, у которого нет цели найти путь к миру, а только есть цель предъявить России очередной ультиматум", - заявили в МИД этой латиноамериканской страны.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. При этом на мероприятие не позвали Россию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва не будет и не собиралась участвовать в "очередной сходке по формуле Владимира Зеленского". Посол в Берне Сергей Гармонин пояснил, что Россия отказывается от присутствия на мероприятии, так как цель этой встречи — предъявить стране ультиматум.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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При этом представители многих государств также отказались принимать участие в конференции. В частности, речь идет о президентах Бразилии и ЮАР. На прошлой неделе МИД Китая заявил, что повестка мероприятия расходится с требованиями страны, поэтому Пекину сложно в нем участвовать. По данным агентства Bloomberg, президент США Джо Байден также не сможет присутствовать на встрече из-за плотного графика.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что саммит в Швейцарии явно не нацелен на результат. По его словам, без участия Москвы нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
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Главы МИД Швейцарии и Бразилии обсудили мирную конференцию по Украине
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