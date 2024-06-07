https://ria.ru/20240607/kharkov-1951256835.html

За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей

За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2024

За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей

Девять мирных жителей пострадали за последние две недели в Харьковской области от обстрелов ВСУ, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:07

2024-06-07T11:07

2024-06-07T11:17

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Девять мирных жителей пострадали за последние две недели в Харьковской области от обстрелов ВСУ, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."За прошедшие две недели только у нас пострадали девять мирных жителей в Харьковской области, в тех поселках, которые уже освобождены от украинских нацистов", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html

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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины