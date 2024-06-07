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За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 07.06.2024 (обновлено: 11:17 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/kharkov-1951256835.html
За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей
За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2024
За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей
Девять мирных жителей пострадали за последние две недели в Харьковской области от обстрелов ВСУ, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:07
2024-06-07T11:17
в мире
харьков
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Девять мирных жителей пострадали за последние две недели в Харьковской области от обстрелов ВСУ, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."За прошедшие две недели только у нас пострадали девять мирных жителей в Харьковской области, в тех поселках, которые уже освобождены от украинских нацистов", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html
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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей

Ганчев: 9 мирных жителей пострадали в Харьковской области от атак ВСУ

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Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Девять мирных жителей пострадали за последние две недели в Харьковской области от обстрелов ВСУ, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"За прошедшие две недели только у нас пострадали девять мирных жителей в Харьковской области, в тех поселках, которые уже освобождены от украинских нацистов", - сказал Ганчев.
Дом в Харьковской области, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев
Вчера, 11:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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