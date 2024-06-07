https://ria.ru/20240607/kharkov-1951256835.html
За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей
За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей - РИА Новости, 07.06.2024
За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей
Девять мирных жителей пострадали за последние две недели в Харьковской области от обстрелов ВСУ, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:07
2024-06-07T11:07
2024-06-07T11:17
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Девять мирных жителей пострадали за последние две недели в Харьковской области от обстрелов ВСУ, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."За прошедшие две недели только у нас пострадали девять мирных жителей в Харьковской области, в тех поселках, которые уже освобождены от украинских нацистов", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html
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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
За две недели под Харьковом от атак ВСУ пострадали девять мирных жителей
Ганчев: 9 мирных жителей пострадали в Харьковской области от атак ВСУ