https://ria.ru/20240607/kharkov-1951244431.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 07.06.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:34

2024-06-07T10:34

2024-06-07T10:34

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В северной части Харькова были слышны взрывы, вероятно, они прозвучали за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации пока не поступало.

https://ria.ru/20240606/svo-1951089787.html

харьков

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в мире, харьков, харьковская область