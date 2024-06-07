https://ria.ru/20240607/kharkov-1951244431.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 07.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:34
2024-06-07T10:34
2024-06-07T10:34
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В северной части Харькова были слышны взрывы, вероятно, они прозвучали за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации пока не поступало.
https://ria.ru/20240606/svo-1951089787.html
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в мире, харьков, харьковская область
В мире, Харьков, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы