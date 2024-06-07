https://ria.ru/20240607/katastrofa-1951197433.html

"Почему мэр молчит?": на Украине заявили о тотальной катастрофе в Киеве

"Почему мэр молчит?": на Украине заявили о тотальной катастрофе в Киеве - РИА Новости, 07.06.2024

"Почему мэр молчит?": на Украине заявили о тотальной катастрофе в Киеве

В киевском жилмассиве Позняки из-за отключения электричества произошла "тотальная социальная катастрофа", заявил в своем Facebook* украинский экономист и... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T03:53

2024-06-07T03:53

2024-06-07T03:53

в мире

украина

киев

днепропетровская область

алексей кущ

ринат ахметов

дтэк

укрэнерго

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В киевском жилмассиве Позняки из-за отключения электричества произошла "тотальная социальная катастрофа", заявил в своем Facebook* украинский экономист и аналитик Алексей Кущ."На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается тотальная социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем", — написал он.Как отметил экономист, Позняки – жилой массив с высотными домами, где установлены преимущественно электроплиты, при этом там отключаются лифты, а на верхних этажах — и подача воды.В то же время в Днепропетровской области уже несколько дней вообще отсутствуют отключения электричества, возмутился Кущ."По странному стечению обстоятельств, один олигарх контролирует ДТЭК (вероятно, подразумевается Ринат Ахметов — Прим. Ред.) и операторов по распределению электроэнергии (бывшие облэнерго), в том числе в столице. И одновременно этот олигарх контролирует предприятия Днепропетровской области", — обратил внимание аналитик.Как отметил Кущ, формально лимиты на потребление определяет государственное предприятие "Укрэнерго", но делает оно это, по его мнению, в случайном порядке."По слухам, в прошлый раз во время массовых отключений электроэнергии заносили "чемоданы" для получения лимитов куда надо. Вот в это я верю. Кстати, почему мэр молчит?" — резюмировал экономист.В четверг вечером "Укрэнерго" применила аварийные отключения света для всех потребителей Киева и еще десяти областей Украины. В среду гендиректор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщал, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжены.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html

https://ria.ru/20240603/ukraina-1950248332.html

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в мире, украина, киев, днепропетровская область, алексей кущ, ринат ахметов, дтэк, укрэнерго