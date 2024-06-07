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"Почему мэр молчит?": на Украине заявили о тотальной катастрофе в Киеве - РИА Новости, 07.06.2024
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03:53 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/katastrofa-1951197433.html
"Почему мэр молчит?": на Украине заявили о тотальной катастрофе в Киеве
"Почему мэр молчит?": на Украине заявили о тотальной катастрофе в Киеве - РИА Новости, 07.06.2024
"Почему мэр молчит?": на Украине заявили о тотальной катастрофе в Киеве
В киевском жилмассиве Позняки из-за отключения электричества произошла "тотальная социальная катастрофа", заявил в своем Facebook* украинский экономист и... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T03:53
2024-06-07T03:53
в мире
украина
киев
днепропетровская область
алексей кущ
ринат ахметов
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В киевском жилмассиве Позняки из-за отключения электричества произошла "тотальная социальная катастрофа", заявил в своем Facebook* украинский экономист и аналитик Алексей Кущ."На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается тотальная социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем", — написал он.Как отметил экономист, Позняки – жилой массив с высотными домами, где установлены преимущественно электроплиты, при этом там отключаются лифты, а на верхних этажах — и подача воды.В то же время в Днепропетровской области уже несколько дней вообще отсутствуют отключения электричества, возмутился Кущ."По странному стечению обстоятельств, один олигарх контролирует ДТЭК (вероятно, подразумевается Ринат Ахметов — Прим. Ред.) и операторов по распределению электроэнергии (бывшие облэнерго), в том числе в столице. И одновременно этот олигарх контролирует предприятия Днепропетровской области", — обратил внимание аналитик.Как отметил Кущ, формально лимиты на потребление определяет государственное предприятие "Укрэнерго", но делает оно это, по его мнению, в случайном порядке."По слухам, в прошлый раз во время массовых отключений электроэнергии заносили "чемоданы" для получения лимитов куда надо. Вот в это я верю. Кстати, почему мэр молчит?" — резюмировал экономист.В четверг вечером "Укрэнерго" применила аварийные отключения света для всех потребителей Киева и еще десяти областей Украины. В среду гендиректор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщал, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжены.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950569334.html
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в мире, украина, киев, днепропетровская область, алексей кущ, ринат ахметов, дтэк, укрэнерго
В мире, Украина, Киев, Днепропетровская область, Алексей Кущ, Ринат Ахметов, ДТЭК, Укрэнерго
"Почему мэр молчит?": на Украине заявили о тотальной катастрофе в Киеве

Аналитик Кущ заявил о социальной катастрофе в одном из жилмассивов Киева

© AP Photo / Felipe DanaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В киевском жилмассиве Позняки из-за отключения электричества произошла "тотальная социальная катастрофа", заявил в своем Facebook* украинский экономист и аналитик Алексей Кущ.
"На Позняках в Киеве с электроэнергией разворачивается тотальная социальная катастрофа. Электроэнергию дают на пару часов ночью и днем", — написал он.
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Как отметил экономист, Позняки – жилой массив с высотными домами, где установлены преимущественно электроплиты, при этом там отключаются лифты, а на верхних этажах — и подача воды.
В то же время в Днепропетровской области уже несколько дней вообще отсутствуют отключения электричества, возмутился Кущ.
"По странному стечению обстоятельств, один олигарх контролирует ДТЭК (вероятно, подразумевается Ринат Ахметов — Прим. Ред.) и операторов по распределению электроэнергии (бывшие облэнерго), в том числе в столице. И одновременно этот олигарх контролирует предприятия Днепропетровской области", — обратил внимание аналитик.
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Как отметил Кущ, формально лимиты на потребление определяет государственное предприятие "Укрэнерго", но делает оно это, по его мнению, в случайном порядке.
"По слухам, в прошлый раз во время массовых отключений электроэнергии заносили "чемоданы" для получения лимитов куда надо. Вот в это я верю. Кстати, почему мэр молчит?" — резюмировал экономист.
В четверг вечером "Укрэнерго" применила аварийные отключения света для всех потребителей Киева и еще десяти областей Украины. В среду гендиректор украинской энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщал, что Украина столкнулась с катастрофической нехваткой электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков, ограничения в поставках света будут продолжены.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаКиевДнепропетровская областьАлексей КущРинат АхметовДТЭКУкрэнерго
 
 
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