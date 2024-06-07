https://ria.ru/20240607/infobrics-1951559109.html

Эскалация неизбежна. Раскрыты последствия слов Байдена об атаках по России

Эскалация неизбежна. Раскрыты последствия слов Байдена об атаках по России - РИА Новости, 07.06.2024

Эскалация неизбежна. Раскрыты последствия слов Байдена об атаках по России

Данное США Украине разрешение наносить удары вглубь России хоть и ограничивает их географию, но в любом случае приведет к эскалации, пишет военный эксперт Лукас РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T23:06

2024-06-07T23:06

2024-06-07T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

джо байден

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951104728_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_c59741732b5ba65cadc8f5bd023d6c18.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Данное США Украине разрешение наносить удары вглубь России хоть и ограничивает их географию, но в любом случае приведет к эскалации, пишет военный эксперт Лукас Лейрос в статье для infoBRICS."Фактически "разрешение" (наносить удары по объектам внутри России – прим. ред.) ничего не значит. Украина всегда нападала на эти регионы и будет продолжать это делать до тех пор, пока России не удастся нейтрализовать все позиции противника вблизи своей границы. Однако сам аппарат пропаганды Запада поставил США в некомфортную ситуацию. Западные СМИ начали сообщать об этой новости как о серьезной эскалации. Общественное мнение начало верить, что Киеву теперь "разрешено" атаковать Москву – как будто у украинского режима была возможность сделать это. Слухи стали настолько серьезными, что самому президенту США пришлось высказаться и немного отступить, дав понять, что "российские территории", на которые разрешено нападение, — это приграничный регион", — отмечается в материале.Автор статьи напомнил, что украинские атаки происходят почти ежедневно с 2022 года. Такие города, как Белгород и Курск, часто становятся целями киевской артиллерии. Также ВСУ были предприняты попытки нападения на Москву при помощи дронов.Президент США Джо Байден в мае разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позже он также заявил, что США не санкционируют удары по Москве, и добавил, что американское оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву являются прямым участием в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.

https://ria.ru/20240607/tac-1951526816.html

https://ria.ru/20240607/mirshaymer-1951487430.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, брикс, вооруженные силы украины