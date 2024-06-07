Эскалация неизбежна. Раскрыты последствия слов Байдена об атаках по России
InfoBRICS: попытки США установить границы атак по России не остановят эскалацию
© AP Photo / Daniel ColeПрезидент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии
© AP Photo / Daniel Cole
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Данное США Украине разрешение наносить удары вглубь России хоть и ограничивает их географию, но в любом случае приведет к эскалации, пишет военный эксперт Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.
"Фактически "разрешение" (наносить удары по объектам внутри России – прим. ред.) ничего не значит. Украина всегда нападала на эти регионы и будет продолжать это делать до тех пор, пока России не удастся нейтрализовать все позиции противника вблизи своей границы. Однако сам аппарат пропаганды Запада поставил США в некомфортную ситуацию. Западные СМИ начали сообщать об этой новости как о серьезной эскалации. Общественное мнение начало верить, что Киеву теперь "разрешено" атаковать Москву – как будто у украинского режима была возможность сделать это. Слухи стали настолько серьезными, что самому президенту США пришлось высказаться и немного отступить, дав понять, что "российские территории", на которые разрешено нападение, — это приграничный регион", — отмечается в материале.
Президент США Джо Байден в мае разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позже он также заявил, что США не санкционируют удары по Москве, и добавил, что американское оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву являются прямым участием в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.