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Эскалация неизбежна. Раскрыты последствия слов Байдена об атаках по России - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:06 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/infobrics-1951559109.html
Эскалация неизбежна. Раскрыты последствия слов Байдена об атаках по России
Эскалация неизбежна. Раскрыты последствия слов Байдена об атаках по России - РИА Новости, 07.06.2024
Эскалация неизбежна. Раскрыты последствия слов Байдена об атаках по России
Данное США Украине разрешение наносить удары вглубь России хоть и ограничивает их географию, но в любом случае приведет к эскалации, пишет военный эксперт Лукас РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T23:06
2024-06-07T23:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
джо байден
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Данное США Украине разрешение наносить удары вглубь России хоть и ограничивает их географию, но в любом случае приведет к эскалации, пишет военный эксперт Лукас Лейрос в статье для infoBRICS."Фактически "разрешение" (наносить удары по объектам внутри России – прим. ред.) ничего не значит. Украина всегда нападала на эти регионы и будет продолжать это делать до тех пор, пока России не удастся нейтрализовать все позиции противника вблизи своей границы. Однако сам аппарат пропаганды Запада поставил США в некомфортную ситуацию. Западные СМИ начали сообщать об этой новости как о серьезной эскалации. Общественное мнение начало верить, что Киеву теперь "разрешено" атаковать Москву – как будто у украинского режима была возможность сделать это. Слухи стали настолько серьезными, что самому президенту США пришлось высказаться и немного отступить, дав понять, что "российские территории", на которые разрешено нападение, — это приграничный регион", — отмечается в материале.Автор статьи напомнил, что украинские атаки происходят почти ежедневно с 2022 года. Такие города, как Белгород и Курск, часто становятся целями киевской артиллерии. Также ВСУ были предприняты попытки нападения на Москву при помощи дронов.Президент США Джо Байден в мае разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позже он также заявил, что США не санкционируют удары по Москве, и добавил, что американское оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву являются прямым участием в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
https://ria.ru/20240607/tac-1951526816.html
https://ria.ru/20240607/mirshaymer-1951487430.html
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в мире, россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, брикс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, БРИКС, Вооруженные силы Украины
Эскалация неизбежна. Раскрыты последствия слов Байдена об атаках по России

InfoBRICS: попытки США установить границы атак по России не остановят эскалацию

© AP Photo / Daniel ColeПрезидент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Президент США Джо Байден на церемонии по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Данное США Украине разрешение наносить удары вглубь России хоть и ограничивает их географию, но в любом случае приведет к эскалации, пишет военный эксперт Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.
"Фактически "разрешение" (наносить удары по объектам внутри России – прим. ред.) ничего не значит. Украина всегда нападала на эти регионы и будет продолжать это делать до тех пор, пока России не удастся нейтрализовать все позиции противника вблизи своей границы. Однако сам аппарат пропаганды Запада поставил США в некомфортную ситуацию. Западные СМИ начали сообщать об этой новости как о серьезной эскалации. Общественное мнение начало верить, что Киеву теперь "разрешено" атаковать Москву – как будто у украинского режима была возможность сделать это. Слухи стали настолько серьезными, что самому президенту США пришлось высказаться и немного отступить, дав понять, что "российские территории", на которые разрешено нападение, — это приграничный регион", — отмечается в материале.
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Вчера, 20:09
Автор статьи напомнил, что украинские атаки происходят почти ежедневно с 2022 года. Такие города, как Белгород и Курск, часто становятся целями киевской артиллерии. Также ВСУ были предприняты попытки нападения на Москву при помощи дронов.
Президент США Джо Байден в мае разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Позже он также заявил, что США не санкционируют удары по Москве, и добавил, что американское оружие разрешено применять вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву являются прямым участием в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ПутинБРИКСВооруженные силы Украины
 
 
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