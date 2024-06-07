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Томская область и "Газпром" согласовали планы по импортозамещению - РИА Новости, 07.06.2024
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Томская область
Томская область
 
16:47 07.06.2024 (обновлено: 17:13 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/importozameschenie-1951435350.html
Томская область и "Газпром" согласовали планы по импортозамещению
Томская область и "Газпром" согласовали планы по импортозамещению - РИА Новости, 07.06.2024
Томская область и "Газпром" согласовали планы по импортозамещению
Томская область и "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) продлили "дорожную карту" по импортозамещению до 2027 года, сообщает... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T16:47
2024-06-07T17:13
томская область
технологии
томская область
владимир мазур
алексей миллер
газпром
пмэф
импортозамещение
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Томская область и "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) продлили "дорожную карту" по импортозамещению до 2027 года, сообщает обладминистрация. Соглашение, предусматривающее использование томской высокотехнологичной продукции на объектах дочерних предприятий газовой компании на полях форума подписали губернатор Томской области Владимир Мазур и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. "В прошлом году томские производственники и ученые выпустили для предприятий "Газпрома" продукции на сумму около 3 миллиардов рублей, готовы продолжать и наращивать взаимовыгодное сотрудничество. Новая "дорожная карта" эти намерения закрепляет и позволяет повышать эффективность нефтегазовой отрасли, развивать производства и создавать новые рабочие места в Томской области", - подчеркнул Мазур. Губернатор отметил, что Томская область была первым регионом, с которым "Газпром" заключил "дорожную карту" по расширению использования высокотехнологичной продукции региона. Документ был заключен в 2013 году. С этого времени объем поставок томской продукции компании превысил 30 миллиардов рублей. Стороны в соглашении продлили действующие договоренности, которые завершились в прошлом году, и в соответствии с которыми около 15 томских промышленных предприятий, университетов и академических институтов поставляют "Газпрому" газоперекачивающее оборудование, средства связи и автоматизации производств, кабельно-проводниковую продукцию, контрольно-измерительную и другую аппаратуру. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240607/pmef-1951210947.html
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технологии, томская область, владимир мазур, алексей миллер, газпром, пмэф, импортозамещение
Томская область, Технологии, Томская область, Владимир Мазур, Алексей Миллер, Газпром, ПМЭФ, Импортозамещение

Томская область и "Газпром" согласовали планы по импортозамещению

© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Томской областиГубернатор Томской области Владимир Мазур и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время подписания соглашения, предусматривающего использование томской высокотехнологичной продукции на объектах дочерних предприятий газовой компании на ПМЭФ
Губернатор Томской области Владимир Мазур и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время подписания соглашения, предусматривающего использование томской высокотехнологичной продукции на объектах дочерних предприятий газовой компании на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Томской области
Губернатор Томской области Владимир Мазур и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер во время подписания соглашения, предусматривающего использование томской высокотехнологичной продукции на объектах дочерних предприятий газовой компании на ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Томская область и "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) продлили "дорожную карту" по импортозамещению до 2027 года, сообщает обладминистрация.
Соглашение, предусматривающее использование томской высокотехнологичной продукции на объектах дочерних предприятий газовой компании на полях форума подписали губернатор Томской области Владимир Мазур и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
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"В прошлом году томские производственники и ученые выпустили для предприятий "Газпрома" продукции на сумму около 3 миллиардов рублей, готовы продолжать и наращивать взаимовыгодное сотрудничество. Новая "дорожная карта" эти намерения закрепляет и позволяет повышать эффективность нефтегазовой отрасли, развивать производства и создавать новые рабочие места в Томской области", - подчеркнул Мазур.
Губернатор отметил, что Томская область была первым регионом, с которым "Газпром" заключил "дорожную карту" по расширению использования высокотехнологичной продукции региона. Документ был заключен в 2013 году. С этого времени объем поставок томской продукции компании превысил 30 миллиардов рублей.
Стороны в соглашении продлили действующие договоренности, которые завершились в прошлом году, и в соответствии с которыми около 15 томских промышленных предприятий, университетов и академических институтов поставляют "Газпрому" газоперекачивающее оборудование, средства связи и автоматизации производств, кабельно-проводниковую продукцию, контрольно-измерительную и другую аппаратуру.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Томская областьТехнологииТомская областьВладимир МазурАлексей МиллерГазпромПМЭФИмпортозамещение
 
 
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