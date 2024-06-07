https://ria.ru/20240607/gubernator-1951456568.html

Врио главы Кузбасса считает своей задачей сохранить темпы развития региона

Врио главы Кузбасса считает своей задачей сохранить темпы развития региона - РИА Новости, 07.06.2024

Врио главы Кузбасса считает своей задачей сохранить темпы развития региона

Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк в беседе с РИА Новости заявил, считает своей первостепенной задачей сохранить темпы развития региона и завершить проекты, РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:21

2024-06-07T17:21

2024-06-07T17:21

кемерово

новокузнецк

междуреченск

илья середюк

сергей цивилев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк в беседе с РИА Новости заявил, считает своей первостепенной задачей сохранить темпы развития региона и завершить проекты, начатые его предшественником Сергеем Цивилевым. По словам Ильи Середюка, благодаря Сергею Цивилеву в регионе реализованы масштабные проекты: построены Спортивный кластер, который признан лучшим в стране, Московская площадь, аэропорт им. А.А. Леонова в Кемерове, больницы в Новокузнецке и Междуреченске, образовательная часть Сибирского культурного комплекса. Также появились новые набережные, реализуются региональные программы "Моя новая школа", "Моя новая поликлиника", "Мой новый детский сад". Создан Мемориал Воину-Освободителю. "Часть проектов находится в стадии реализации: Северо-Западный обход Кемерова, модернизация аэропортов столиц агломераций, развитие туристической инфраструктуры, продолжение строительства культурно-образовательного комплекса и многие другие. Все эти проекты будут доведены до конца. Вижу своей задачей сохранить набранные темпы развития Кузбасса, обеспечить преемственность курса, который проводил Сергей Евгеньевич, и обязательно реализовать мечты кузбассовцев о комфортном, процветающем регионе, где жить нам и нашим детям", – рассказа Илья Середюк в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/abort-1951179717.html

https://ria.ru/20240515/kuzbass-1946044816.html

кемерово

новокузнецк

междуреченск

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кемерово, новокузнецк, междуреченск, илья середюк, сергей цивилев