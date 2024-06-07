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Врио главы Кузбасса считает своей задачей сохранить темпы развития региона - РИА Новости, 07.06.2024
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17:21 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/gubernator-1951456568.html
Врио главы Кузбасса считает своей задачей сохранить темпы развития региона
Врио главы Кузбасса считает своей задачей сохранить темпы развития региона - РИА Новости, 07.06.2024
Врио главы Кузбасса считает своей задачей сохранить темпы развития региона
Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк в беседе с РИА Новости заявил, считает своей первостепенной задачей сохранить темпы развития региона и завершить проекты, РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:21
2024-06-07T17:21
кемерово
новокузнецк
междуреченск
илья середюк
сергей цивилев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк в беседе с РИА Новости заявил, считает своей первостепенной задачей сохранить темпы развития региона и завершить проекты, начатые его предшественником Сергеем Цивилевым. По словам Ильи Середюка, благодаря Сергею Цивилеву в регионе реализованы масштабные проекты: построены Спортивный кластер, который признан лучшим в стране, Московская площадь, аэропорт им. А.А. Леонова в Кемерове, больницы в Новокузнецке и Междуреченске, образовательная часть Сибирского культурного комплекса. Также появились новые набережные, реализуются региональные программы "Моя новая школа", "Моя новая поликлиника", "Мой новый детский сад". Создан Мемориал Воину-Освободителю. "Часть проектов находится в стадии реализации: Северо-Западный обход Кемерова, модернизация аэропортов столиц агломераций, развитие туристической инфраструктуры, продолжение строительства культурно-образовательного комплекса и многие другие. Все эти проекты будут доведены до конца. Вижу своей задачей сохранить набранные темпы развития Кузбасса, обеспечить преемственность курса, который проводил Сергей Евгеньевич, и обязательно реализовать мечты кузбассовцев о комфортном, процветающем регионе, где жить нам и нашим детям", – рассказа Илья Середюк в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/abort-1951179717.html
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кемерово, новокузнецк, междуреченск, илья середюк, сергей цивилев
Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Илья Середюк, Сергей Цивилев
Врио главы Кузбасса считает своей задачей сохранить темпы развития региона

Врио главы Кузбасса Середюк считает своей задачей завершить проекты Цивилева

© Фото : Администрация города КемеровоМэр Кемерово Илья Середюк
Мэр Кемерово Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Администрация города Кемерово
Мэр Кемерово Илья Середюк. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк в беседе с РИА Новости заявил, считает своей первостепенной задачей сохранить темпы развития региона и завершить проекты, начатые его предшественником Сергеем Цивилевым.
По словам Ильи Середюка, благодаря Сергею Цивилеву в регионе реализованы масштабные проекты: построены Спортивный кластер, который признан лучшим в стране, Московская площадь, аэропорт им. А.А. Леонова в Кемерове, больницы в Новокузнецке и Междуреченске, образовательная часть Сибирского культурного комплекса. Также появились новые набережные, реализуются региональные программы "Моя новая школа", "Моя новая поликлиника", "Мой новый детский сад". Создан Мемориал Воину-Освободителю.
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"Часть проектов находится в стадии реализации: Северо-Западный обход Кемерова, модернизация аэропортов столиц агломераций, развитие туристической инфраструктуры, продолжение строительства культурно-образовательного комплекса и многие другие. Все эти проекты будут доведены до конца. Вижу своей задачей сохранить набранные темпы развития Кузбасса, обеспечить преемственность курса, который проводил Сергей Евгеньевич, и обязательно реализовать мечты кузбассовцев о комфортном, процветающем регионе, где жить нам и нашим детям", – рассказа Илья Середюк в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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КемеровоНовокузнецкМеждуреченскИлья СередюкСергей Цивилев
 
 
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