Врио главы Кузбасса считает своей задачей сохранить темпы развития региона
Врио главы Кузбасса Середюк считает своей задачей завершить проекты Цивилева
© Фото : Администрация города КемеровоМэр Кемерово Илья Середюк
© Фото : Администрация города Кемерово
Мэр Кемерово Илья Середюк. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк в беседе с РИА Новости заявил, считает своей первостепенной задачей сохранить темпы развития региона и завершить проекты, начатые его предшественником Сергеем Цивилевым.
По словам Ильи Середюка, благодаря Сергею Цивилеву в регионе реализованы масштабные проекты: построены Спортивный кластер, который признан лучшим в стране, Московская площадь, аэропорт им. А.А. Леонова в Кемерове, больницы в Новокузнецке и Междуреченске, образовательная часть Сибирского культурного комплекса. Также появились новые набережные, реализуются региональные программы "Моя новая школа", "Моя новая поликлиника", "Мой новый детский сад". Создан Мемориал Воину-Освободителю.
"Часть проектов находится в стадии реализации: Северо-Западный обход Кемерова, модернизация аэропортов столиц агломераций, развитие туристической инфраструктуры, продолжение строительства культурно-образовательного комплекса и многие другие. Все эти проекты будут доведены до конца. Вижу своей задачей сохранить набранные темпы развития Кузбасса, обеспечить преемственность курса, который проводил Сергей Евгеньевич, и обязательно реализовать мечты кузбассовцев о комфортном, процветающем регионе, где жить нам и нашим детям", – рассказа Илья Середюк в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.