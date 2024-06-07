Рейтинг@Mail.ru
Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 07.06.2024 (обновлено: 17:40 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/gosdolg-1951465715.html
Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга
Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга - РИА Новости, 07.06.2024
Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга
Украинские власти ведут переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга и рассчитывают на его частичное списание, сообщил в пятницу министр финансов Сергей РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:35
2024-06-07T17:40
украина
киев
сергей марченко
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские власти ведут переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга и рассчитывают на его частичное списание, сообщил в пятницу министр финансов Сергей Марченко. В мае газета Wall Street Journal писала, что группа иностранных держателей облигаций планирует оказать давление на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года. Отмечалось, что группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на "прощение значительной части" непогашенного долга страны. В четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак сообщила, что Украина в настоящее время обсуждает реструктуризацию долга страны со своими кредиторами и держателями гособлигаций. "По переговорам, списанию долгов, это вопрос в фокусе нашего внимания. Мы сейчас ведем переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации. Это предполагает частичное списание долгов. Поэтому ожидайте новостей. В ближайшее время эти переговоры станут публичными", - приводит слова Марченко агентство "Украинские новости". Как сообщали ранее украинские СМИ, совокупный госдолг Украины в апреле по сравнению с мартом увеличился на 0,3% и составил 151,52 миллиарда долларов, что является историческим максимумом. Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплаты процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью 17,26 миллиарда долларов и 2,25 миллиарда евро. В октябре 2023 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по выплатам до 2027 года, некоторые аналитики ожидали, что Украина может попросить держателей облигаций о соответствующем продлении. Переговоры с ними должны были начаться в начале 2024 года.
https://ria.ru/20240607/piloty-1951439051.html
https://ria.ru/20240304/ukraina-1930907574.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5531fab3c4ed3207ece8557c058c3761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, сергей марченко, мвф
Украина, Киев, Сергей Марченко, МВФ
Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга

Минфин Украины: Киев ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские власти ведут переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга и рассчитывают на его частичное списание, сообщил в пятницу министр финансов Сергей Марченко.
В мае газета Wall Street Journal писала, что группа иностранных держателей облигаций планирует оказать давление на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года. Отмечалось, что группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на "прощение значительной части" непогашенного долга страны. В четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак сообщила, что Украина в настоящее время обсуждает реструктуризацию долга страны со своими кредиторами и держателями гособлигаций.
Самолет F-16
"Их не хватает". На Западе забили тревогу из-за ключевой проблемы Украины
Вчера, 16:53
«
"По переговорам, списанию долгов, это вопрос в фокусе нашего внимания. Мы сейчас ведем переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации. Это предполагает частичное списание долгов. Поэтому ожидайте новостей. В ближайшее время эти переговоры станут публичными", - приводит слова Марченко агентство "Украинские новости".
Как сообщали ранее украинские СМИ, совокупный госдолг Украины в апреле по сравнению с мартом увеличился на 0,3% и составил 151,52 миллиарда долларов, что является историческим максимумом.
Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплаты процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью 17,26 миллиарда долларов и 2,25 миллиарда евро.
В октябре 2023 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по выплатам до 2027 года, некоторые аналитики ожидали, что Украина может попросить держателей облигаций о соответствующем продлении. Переговоры с ними должны были начаться в начале 2024 года.
Одногривенная купюра - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза
4 марта, 04:04
 
УкраинаКиевСергей МарченкоМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала