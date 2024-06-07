https://ria.ru/20240607/gosdolg-1951465715.html

Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга

Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга - РИА Новости, 07.06.2024

Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга

Украинские власти ведут переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга и рассчитывают на его частичное списание, сообщил в пятницу министр финансов Сергей РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:35

2024-06-07T17:35

2024-06-07T17:40

украина

киев

сергей марченко

мвф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские власти ведут переговоры с кредиторами о реструктуризации госдолга и рассчитывают на его частичное списание, сообщил в пятницу министр финансов Сергей Марченко. В мае газета Wall Street Journal писала, что группа иностранных держателей облигаций планирует оказать давление на Украину, чтобы она начала выплату процентов по своим обязательствам не позже 2025 года. Отмечалось, что группа хочет, чтобы Киев заключил сделку, по которой возобновил бы выплаты в обмен на "прощение значительной части" непогашенного долга страны. В четверг директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак сообщила, что Украина в настоящее время обсуждает реструктуризацию долга страны со своими кредиторами и держателями гособлигаций. "По переговорам, списанию долгов, это вопрос в фокусе нашего внимания. Мы сейчас ведем переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации. Это предполагает частичное списание долгов. Поэтому ожидайте новостей. В ближайшее время эти переговоры станут публичными", - приводит слова Марченко агентство "Украинские новости". Как сообщали ранее украинские СМИ, совокупный госдолг Украины в апреле по сравнению с мартом увеличился на 0,3% и составил 151,52 миллиарда долларов, что является историческим максимумом. Украина в августе 2022 года договорилась об отсрочке на два года погашения и выплаты процентов по 13 выпускам суверенных еврооблигаций общей номинальной стоимостью 17,26 миллиарда долларов и 2,25 миллиарда евро. В октябре 2023 года агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что большинство двусторонних кредиторов Украины приостановили обязательства по выплатам до 2027 года, некоторые аналитики ожидали, что Украина может попросить держателей облигаций о соответствующем продлении. Переговоры с ними должны были начаться в начале 2024 года.

https://ria.ru/20240607/piloty-1951439051.html

https://ria.ru/20240304/ukraina-1930907574.html

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украина, киев, сергей марченко, мвф