https://ria.ru/20240607/ganchev-1951274281.html

В Харьковской области частично вывезли предприятия

В Харьковской области частично вывезли предприятия - РИА Новости, 07.06.2024

В Харьковской области частично вывезли предприятия

В Харьковской области предстоит восстановление промышленности, частично предприятия вывезены на западную Украину, сообщил на пресс-конференции глава российской... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:40

2024-06-07T11:40

2024-06-07T11:40

харьковская область

украина

харьков

виталий ганчев

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Харьковской области предстоит восстановление промышленности, частично предприятия вывезены на западную Украину, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Были периоды, когда в городе предприятия были на подъеме. Но на сегодняшний день мы видим, что частично эти предприятия уже вывезены на западную Украину. Надо будет поднимать не только город Харьков, но и весь регион с колен, конечно, будут люди, желающие продолжить свою работу (на предприятиях - ред.)", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20240607/pmef-1951210033.html

харьковская область

украина

харьков

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харьковская область, украина, харьков, виталий ганчев