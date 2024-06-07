https://ria.ru/20240607/ganchev-1951274281.html
В Харьковской области частично вывезли предприятия
В Харьковской области частично вывезли предприятия - РИА Новости, 07.06.2024
В Харьковской области частично вывезли предприятия
В Харьковской области предстоит восстановление промышленности, частично предприятия вывезены на западную Украину, сообщил на пресс-конференции глава российской... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:40
2024-06-07T11:40
2024-06-07T11:40
харьковская область
украина
харьков
виталий ганчев
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Харьковской области предстоит восстановление промышленности, частично предприятия вывезены на западную Украину, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Были периоды, когда в городе предприятия были на подъеме. Но на сегодняшний день мы видим, что частично эти предприятия уже вывезены на западную Украину. Надо будет поднимать не только город Харьков, но и весь регион с колен, конечно, будут люди, желающие продолжить свою работу (на предприятиях - ред.)", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20240607/pmef-1951210033.html
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харьковская область, украина, харьков, виталий ганчев
Харьковская область, Украина, Харьков, Виталий Ганчев
В Харьковской области частично вывезли предприятия
Ганчев: частично предприятия Харьковской области вывезены на западную Украину