https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html
ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев
ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев
ВСУ обстреливают и наносят удары дронами во время эвакуации гражданских в Харьковской области, пытаясь запугать людей, сообщил на пресс-конференции глава... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:17
2024-06-07T11:17
2024-06-07T12:04
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ обстреливают и наносят удары дронами во время эвакуации гражданских в Харьковской области, пытаясь запугать людей, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Он отметил, что общался примерно с десятью жителями, которые были обстреляны ВСУ во время эвакуации."Когда уже было принято решение об эвакуации, людям начали помогать, и в ходе транспортировки по ним наносились удары дронами. Одна женщина рассказывала, что она шла пешком и нельзя было не увидеть, что это гражданская женщина. Удар был нанесен дроном", - сказал Ганчев.По его мнению, украинские вооруженные формирования не будут оставлять попытки наносить удары по мирному населению. "Это делается, чтобы запугать людей", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951277723.html
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Специальная военная операция на Украине
ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев
Ганчев: ВСУ обстреливают мирное население при эвакуации в Харьковской области
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ обстреливают и наносят удары дронами во время эвакуации гражданских в Харьковской области, пытаясь запугать людей, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Он отметил, что общался примерно с десятью жителями, которые были обстреляны ВСУ во время эвакуации.
"Когда уже было принято решение об эвакуации, людям начали помогать, и в ходе транспортировки по ним наносились удары дронами. Одна женщина рассказывала, что она шла пешком и нельзя было не увидеть, что это гражданская женщина. Удар был нанесен дроном", - сказал Ганчев.
По его мнению, украинские вооруженные формирования не будут оставлять попытки наносить удары по мирному населению. "Это делается, чтобы запугать людей", - подчеркнул он.