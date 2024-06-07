https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html

ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев

ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев - РИА Новости, 07.06.2024

ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев

ВСУ обстреливают и наносят удары дронами во время эвакуации гражданских в Харьковской области, пытаясь запугать людей, сообщил на пресс-конференции глава... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:17

2024-06-07T11:17

2024-06-07T12:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ обстреливают и наносят удары дронами во время эвакуации гражданских в Харьковской области, пытаясь запугать людей, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Он отметил, что общался примерно с десятью жителями, которые были обстреляны ВСУ во время эвакуации."Когда уже было принято решение об эвакуации, людям начали помогать, и в ходе транспортировки по ним наносились удары дронами. Одна женщина рассказывала, что она шла пешком и нельзя было не увидеть, что это гражданская женщина. Удар был нанесен дроном", - сказал Ганчев.По его мнению, украинские вооруженные формирования не будут оставлять попытки наносить удары по мирному населению. "Это делается, чтобы запугать людей", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240607/lugansk-1951277723.html

https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html

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