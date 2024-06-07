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ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 07.06.2024 (обновлено: 12:04 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/ganchev-1951260363.html
ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев
ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев - РИА Новости, 07.06.2024
ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев
ВСУ обстреливают и наносят удары дронами во время эвакуации гражданских в Харьковской области, пытаясь запугать людей, сообщил на пресс-конференции глава... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:17
2024-06-07T12:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ обстреливают и наносят удары дронами во время эвакуации гражданских в Харьковской области, пытаясь запугать людей, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Он отметил, что общался примерно с десятью жителями, которые были обстреляны ВСУ во время эвакуации."Когда уже было принято решение об эвакуации, людям начали помогать, и в ходе транспортировки по ним наносились удары дронами. Одна женщина рассказывала, что она шла пешком и нельзя было не увидеть, что это гражданская женщина. Удар был нанесен дроном", - сказал Ганчев.По его мнению, украинские вооруженные формирования не будут оставлять попытки наносить удары по мирному населению. "Это делается, чтобы запугать людей", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951277723.html
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Специальная военная операция на Украине
ВСУ проводят обстрелы во время эвакуации мирного населения, заявил Ганчев

Ганчев: ВСУ обстреливают мирное население при эвакуации в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкДом в Харьковской области, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ
Дом в Харьковской области, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Дом в Харьковской области, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. ВСУ обстреливают и наносят удары дронами во время эвакуации гражданских в Харьковской области, пытаясь запугать людей, сообщил на пресс-конференции глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Он отметил, что общался примерно с десятью жителями, которые были обстреляны ВСУ во время эвакуации.
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"Когда уже было принято решение об эвакуации, людям начали помогать, и в ходе транспортировки по ним наносились удары дронами. Одна женщина рассказывала, что она шла пешком и нельзя было не увидеть, что это гражданская женщина. Удар был нанесен дроном", - сказал Ганчев.
По его мнению, украинские вооруженные формирования не будут оставлять попытки наносить удары по мирному населению. "Это делается, чтобы запугать людей", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на Украине
 
 
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