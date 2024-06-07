https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине

"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине - РИА Новости, 07.06.2024

"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине

Передачу Францией истребителей Mirage 2000-5 Украине можно расценивать как объявление войны России, написал лидер французской партии "Патриоты", кандидат на... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:28

2024-06-07T11:28

2024-06-07T11:28

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флориан филиппо

европарламент

патриот

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Передачу Францией истребителей Mirage 2000-5 Украине можно расценивать как объявление войны России, написал лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Безумие! Это объявление войны!" — пишет политик.Как указал Филиппо, французский лидер разрешил Украине использовать истребители для нанесения ударов по целям на территории России.В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В среду президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.

https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html

https://ria.ru/20240607/polsha-1951219572.html

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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, патриот, владимир путин, франция, политика