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"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
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11:28 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине
"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине - РИА Новости, 07.06.2024
"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине
Передачу Францией истребителей Mirage 2000-5 Украине можно расценивать как объявление войны России, написал лидер французской партии "Патриоты", кандидат на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:28
2024-06-07T11:28
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Передачу Францией истребителей Mirage 2000-5 Украине можно расценивать как объявление войны России, написал лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X."Безумие! Это объявление войны!" — пишет политик.Как указал Филиппо, французский лидер разрешил Украине использовать истребители для нанесения ударов по целям на территории России.В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В среду президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
https://ria.ru/20240607/zelenskiy-1951218118.html
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в мире, россия, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, патриот, владимир путин, франция, политика
В мире, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Европарламент, Патриот, Владимир Путин, Франция, Политика
"Объявление войны". Во Франции раскрыли, что задумал Макрон по Украине

Филиппо назвал передачу Францией истребителей Украине объявлением войны

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Передачу Францией истребителей Mirage 2000-5 Украине можно расценивать как объявление войны России, написал лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
«
"Безумие! Это объявление войны!" — пишет политик.
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Вчера, 09:17
Как указал Филиппо, французский лидер разрешил Украине использовать истребители для нанесения ударов по целям на территории России.
В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.
В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в той или иной форме наносить удары своим оружием по России. В среду президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину. Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего оружия в те регионы, где удары можно наносить по чувствительным объектам государств, дающих ракеты Киеву.
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В миреРоссияУкраинаЭммануэль МакронФлориан ФилиппоЕвропарламентПатриотВладимир ПутинФранцияПолитика
 
 
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