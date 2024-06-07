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Телеканал СТС анонсировал альтернативу игре "Форт Боярд" - РИА Новости, 07.06.2024
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Культура
 
11:07 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/fortboyard-1951256607.html
Телеканал СТС анонсировал альтернативу игре "Форт Боярд"
Телеканал СТС анонсировал альтернативу игре "Форт Боярд" - РИА Новости, 07.06.2024
Телеканал СТС анонсировал альтернативу игре "Форт Боярд"
Телеканал СТС разрабатывает альтернативу популярного шоу "Форт Боярд", которая будет сниматься в Кронштадте, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:07
2024-06-07T11:07
культура
общество
технологии
кронштадт
ксения шойгу
стс (телеканал)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Телеканал СТС разрабатывает альтернативу популярного шоу "Форт Боярд", которая будет сниматься в Кронштадте, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. "В настоящий момент СТС разрабатывает альтернативу популярному шоу ("Форт Боярд", - ред.), которая будет сниматься в Кронштадте", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, новое шоу - это оригинальный формат, разработанный с учетом особенностей форта Александр Первый и инфраструктуры туристического кластера "Остров фортов", за развитие которого отвечает Ксения Шойгу. "Telegram-каналы ошибочно предположили, что она и будет ведущей. Кто именно выступит в этом качестве, зависит от финальной концепции проекта", - уточнили в пресс-службе СТС.
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общество, технологии, кронштадт, ксения шойгу, стс (телеканал)
Культура, Общество, Технологии, Кронштадт, Ксения Шойгу, СТС (телеканал)
Телеканал СТС анонсировал альтернативу игре "Форт Боярд"

СТС: в Кронштадте будет сниматься альтернатива популярной игре "Форт Боярд"

© СТС/YoutubeТелеигра "Форт Боярд"
Телеигра Форт Боярд
© СТС/Youtube
Телеигра "Форт Боярд". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Телеканал СТС разрабатывает альтернативу популярного шоу "Форт Боярд", которая будет сниматься в Кронштадте, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
"В настоящий момент СТС разрабатывает альтернативу популярному шоу ("Форт Боярд", - ред.), которая будет сниматься в Кронштадте", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, новое шоу - это оригинальный формат, разработанный с учетом особенностей форта Александр Первый и инфраструктуры туристического кластера "Остров фортов", за развитие которого отвечает Ксения Шойгу.
"Telegram-каналы ошибочно предположили, что она и будет ведущей. Кто именно выступит в этом качестве, зависит от финальной концепции проекта", - уточнили в пресс-службе СТС.
Форт Кроншлот
Форт Боярд отдыхает: чем удивит российский проект "Остров фортов"
10 августа 2021, 10:15
 
КультураОбществоТехнологииКронштадтКсения ШойгуСТС (телеканал)
 
 
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