https://ria.ru/20240607/fortboyard-1951256607.html

Телеканал СТС анонсировал альтернативу игре "Форт Боярд"

Телеканал СТС анонсировал альтернативу игре "Форт Боярд" - РИА Новости, 07.06.2024

Телеканал СТС анонсировал альтернативу игре "Форт Боярд"

Телеканал СТС разрабатывает альтернативу популярного шоу "Форт Боярд", которая будет сниматься в Кронштадте, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:07

2024-06-07T11:07

2024-06-07T11:07

культура

общество

технологии

кронштадт

ксения шойгу

стс (телеканал)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Телеканал СТС разрабатывает альтернативу популярного шоу "Форт Боярд", которая будет сниматься в Кронштадте, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. "В настоящий момент СТС разрабатывает альтернативу популярному шоу ("Форт Боярд", - ред.), которая будет сниматься в Кронштадте", - говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, новое шоу - это оригинальный формат, разработанный с учетом особенностей форта Александр Первый и инфраструктуры туристического кластера "Остров фортов", за развитие которого отвечает Ксения Шойгу. "Telegram-каналы ошибочно предположили, что она и будет ведущей. Кто именно выступит в этом качестве, зависит от финальной концепции проекта", - уточнили в пресс-службе СТС.

https://ria.ru/20210810/forty-1744116309.html

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, кронштадт, ксения шойгу, стс (телеканал)