https://ria.ru/20240607/foms-1951266581.html

Цифровая трансформация позволяет расширять возможности ОМС, заявил Баланин

Цифровая трансформация позволяет расширять возможности ОМС, заявил Баланин - РИА Новости, 07.06.2024

Цифровая трансформация позволяет расширять возможности ОМС, заявил Баланин

Перевод функционала региональных информационных систем на федеральный уровень и аккумулирование сведений по всем субъектам является главной задачей Федерального РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:27

2024-06-07T11:27

2024-06-07T11:27

пмэф-2024

общество

илья баланин

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Перевод функционала региональных информационных систем на федеральный уровень и аккумулирование сведений по всем субъектам является главной задачей Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в области цифровой трансформации, сообщил председатель фонда Илья Баланин на сессии XXVII Петербургского международного экономического форума. С конца 2022 года Федеральный фонд развивает государственную информационную систему ОМС, что позволяет предоставлять гражданам комплекс услуг в цифровом виде, а также повышает прозрачность и эффективность системы ОМС в целом. "За 30-летнюю историю системы ОМС, в регионах информационные системы разрабатывались различными исполнителями, с разной скоростью и с использованием различных технологий. Поэтому на текущий момент наша главная задача – перевод функциональности региональных систем на федеральный уровень и аккумулирование сведений по всем субъектам", - отметил Баланин. По его словам, это позволит сократить количество информационных потоков между участниками системы, стандартизировать протоколы обмена и форматы данных, повысить скорость и качество аналитики. Граждане могут получить полис в цифровом формате на Госуслугах С 1 декабря 2022 года фонд перешел на формирование цифровых полисов ОМС с внедрением Федерального единого регистра застрахованных (ЕРЗ) лиц. Так, более 17 миллионов застрахованных имеют полисы исключительно в цифровом виде. Теперь все граждане могут получить свой полис в цифровом формате на Госуслугах. Также на портале запущены заявительные и проактивные услуги. В частности, заявительными услугами воспользовались уже 700 тысяч человек. Информация о застрахованных регулярно актуализируется на основе данных, получаемых из внешних федеральных систем (ЕРН, ИС МВД, ИС СФР). В дальнейшем доступ к личному кабинету для территориальных фондов ОМС позволит отказаться от региональных программных решений и полностью перейти на федеральный. Гибридное хранилище данных Цифровой медицинский профиль пациента (ЦМП) был разработан в виде гибридного хранилища данных, собираемых из различных источников, включая сведения о страховании, оказанной медпомощи, электронных медицинских карт, для определения по каждому гражданину категорий рисков. Риски будут ранжированы с учетом особенностей или условий. Например, приверженность пациента лечению, вовлеченность в заботу о своем здоровье, регулярность наблюдения — все это будет оцениваться и отражаться в цифровом медицинском профиле. "Централизованное хранение в ЦМП обеспечит доступ к данным о здоровье граждан для всех профессиональных участников домена и станет особенно полезным при неотложных ситуациях, когда быстрый доступ к данным о здоровье гражданина может быть жизненно важным", - сказал Баланин. Внедрение ЦМП также позволит увеличить количество цифровых услуг в рамках ОМС. Информация, которая будет аккумулироваться в новых подсистемах, позволит расширить перечень услуг ФОМС на портале Госуслуг. Защита прав застрахованных в ОМС Защитой прав застрахованных в системе ОМС и сопровождением их на всех этапах оказания медпомощи занимаются почти 12 тысяч страховых представителей трех уровней. "Медицинские организации совместно с территориальными фондами в региональных информационных системах формируют списки граждан, подлежащих диспансеризации, актуализируют информацию о гражданах, в том числе состоящих на диспансерном наблюдении или подлежащих наблюдению по хроническим заболеваниям, а также размещают календарный план проведения диспансеризации", - пояснил Баланин. В 2023 году о праве на прохождение профилактического медосмотра было проинформировано 108,5 миллиона человек, из которых прошли профилактические мероприятия 82,1 миллиона человек. На начало мая 2024 года проинформировано более 52 миллионов человек, прошли профилактические мероприятия почти 35 миллионов человек. Внедрение сервисов информационного сопровождения застрахованных на федеральном уровне позволит выявлять граждан с подозрением на наличие болезней системы кровообращения и онкозаболеваний, упростят ведение пациентов с хроническими заболеваниями за счет единой платформы управления взаимодействия с пациентом. Повысится осведомленность граждан за счет подбора персонифицированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний. Использование маммографии с ИИ С этого года в тарифы ОМС включены затраты на получение "второго мнения" от искусственного интеллекта (ИИ) при анализе маммограмм. Количество проведенных маммографий с использованием ИИ за 4 месяца 2024 года составляет порядка 15% от объема маммографий, проведенных в рамках диспансеризации. "Мы отмечаем устойчивую тенденцию к увеличению объемов применения систем поддержки врачебных решений. Сейчас, когда началась подготовка программы госгарантий на следующий год ФОМС вместе с Минздравом оценивает возможность расширения применения ИИ и по другим направлениям", - сообщил председатель ФОМС.

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https://ria.ru/20240417/moshennichestvo-1940630845.html

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https://ria.ru/20240529/pomoschnik-1949145872.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф