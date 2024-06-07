https://ria.ru/20240607/finansy-1951457747.html
Роль России в новой финансовой системе может быть заметной, заявил Путин
Роль России в новой финансовой системе может быть заметной, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024
Роль России в новой финансовой системе может быть заметной, заявил Путин
Роль России в новой мировой экономике и мировой финансовой системе может быть заметной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:23
2024-06-07T17:23
2024-06-07T17:33
пмэф-2024
россия
экономика
владимир путин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951403938_0:0:3267:1839_1920x0_80_0_0_c9c45ab0239b11e3fd867512f8e20400.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Роль России в новой мировой экономике и мировой финансовой системе может быть заметной, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с нашими партнерами по БРИКС выстраиваем эту совместную работу. И роль России здесь, конечно, может быть заметной", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951403938_423:0:3152:2047_1920x0_80_0_0_e3aac8fca3ce6cf4db9b6cd59cda3921.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, брикс
ПМЭФ-2024, Россия, Экономика, Владимир Путин, БРИКС
Роль России в новой финансовой системе может быть заметной, заявил Путин
Путин: роль России в новой мировой финансовой системе может быть заметной