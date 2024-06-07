https://ria.ru/20240607/finansy-1951457747.html

Роль России в новой финансовой системе может быть заметной, заявил Путин

Роль России в новой финансовой системе может быть заметной, заявил Путин - РИА Новости, 07.06.2024

Роль России в новой финансовой системе может быть заметной, заявил Путин

Роль России в новой мировой экономике и мировой финансовой системе может быть заметной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:23

2024-06-07T17:23

2024-06-07T17:33

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россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Роль России в новой мировой экономике и мировой финансовой системе может быть заметной, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с нашими партнерами по БРИКС выстраиваем эту совместную работу. И роль России здесь, конечно, может быть заметной", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Выступление Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, владимир путин, брикс