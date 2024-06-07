https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951522286.html

Набиуллина оценила риски снижения темпов роста экономики

Набиуллина оценила риски снижения темпов роста экономики - РИА Новости, 07.06.2024

Набиуллина оценила риски снижения темпов роста экономики

Банк России видит риски, что темпы роста экономики в РФ будут сильно отклоняться от сбалансированных, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:56

2024-06-07T19:56

2024-06-07T19:56

пмэф-2024

экономика

цены на нефть

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эльвира набиуллина

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России видит риски, что темпы роста экономики в РФ будут сильно отклоняться от сбалансированных, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Риски для (базового - ред.) сценария возросли... Во-первых, это риск того, что темпы роста экономики продолжат сильно отклоняться от сбалансированных, во-вторых - это риск того, что проблема дефицита кадров не будет ослабевать", - сказала она.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)