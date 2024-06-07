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Набиуллина оценила риски снижения темпов роста экономики - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
19:56 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/ekonomika-1951522286.html
Набиуллина оценила риски снижения темпов роста экономики
Набиуллина оценила риски снижения темпов роста экономики - РИА Новости, 07.06.2024
Набиуллина оценила риски снижения темпов роста экономики
Банк России видит риски, что темпы роста экономики в РФ будут сильно отклоняться от сбалансированных, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T19:56
2024-06-07T19:56
пмэф-2024
экономика
цены на нефть
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России видит риски, что темпы роста экономики в РФ будут сильно отклоняться от сбалансированных, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Риски для (базового - ред.) сценария возросли... Во-первых, это риск того, что темпы роста экономики продолжат сильно отклоняться от сбалансированных, во-вторых - это риск того, что проблема дефицита кадров не будет ослабевать", - сказала она.
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экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
ПМЭФ-2024, Экономика, Цены на нефть, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина оценила риски снижения темпов роста экономики

Набиуллина: ЦБ видит риски, что темпы роста экономики будут сильно отклоняться

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Банк России видит риски, что темпы роста экономики в РФ будут сильно отклоняться от сбалансированных, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Риски для (базового - ред.) сценария возросли... Во-первых, это риск того, что темпы роста экономики продолжат сильно отклоняться от сбалансированных, во-вторых - это риск того, что проблема дефицита кадров не будет ослабевать", - сказала она.
О мировой экономике и внутренних тенденциях. Пленарное заседание ПМЭФ
© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

© РИА Новости / Иван Секретарев
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1 из 11
© POOL | Перейти в медиабанк

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

Президент РФ Владимир Путин перед пленарным заседанием Петербургского международного экономического форума

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

© POOL
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Сбор гостей перед пленарным заседанием

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

Сбор гостей перед пленарным заседанием

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

Президент РФ во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

Участники на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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6 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

Первый заместитель генерального директора Компании Иннопрактика Наталья Попова и помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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8 из 11
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 11
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания, ПМЭФ-2024

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина стало самым ожидаемым мероприятием форума.

© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
1 из 11

Свое видение мировых тенденций в экономике также изложили президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора.

© POOL
Перейти в медиабанк
2 из 11

Модератором дискуссии выступил политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 11

Главной темой выступления российского лидера стали структурные сдвиги в российской экономике.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 11

Президент коснулся различных областей, от транспорта и международной кооперации до поддержки пенсионеров и семей с детьми.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 11

В свою очередь, глава Боливии подчеркнул важность сотрудничества с БРИКС.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
6 из 11

Президент Зимбабве поблагодарил Путина за поставку удобрений и пригласил российских инвесторов в страну.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 11

Пленарное заседание прошло под пристальными взорами множества гостей.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 11

Среди зрителей оказались ведущие бизнесмены, политики, общественные деятели, а также представители зарубежных делегаций.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 11

После выступлений лидеры трех стран продолжили обсуждение актуальных вопросов, стоящих на повестке.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 11

Среди прочего, участники затронули геополитические проблемы, в частности, ситуацию на Украине.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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11 из 11
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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