https://ria.ru/20240607/egipet-1951211095.html
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС
Египет стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС, вступление страны в это объединение позволит организации упростить торговлю и с другими странами РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:19
2024-06-07T08:19
2024-06-07T08:23
египет
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153249/76/1532497698_0:224:4240:2609_1920x0_80_0_0_13dd9c1c661ed6cc09f55fe13558afae.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Египет стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС, вступление страны в это объединение позволит организации упростить торговлю и с другими странами Африки, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития страны Хала ас-Саид."Когда мы говорим о таком государстве, как Египет, с его отличительным географическим положением, объемом соглашений о свободной торговле, существующих в Египте, и размером инвестиций, которые направил Египет в сеть портов и дорог, это все делает Египет очень важным партнером для объединения БРИКС, поскольку он станет проходом и вратами в африканские страны и будет способствовать упрощению торговли с рядом государств", - сказала ас-Саид.Министр упомянула, что Египет направил большой объем государственных инвестиций для улучшения уровня инфраструктуры."Мы надеемся на большее взаимодействие со странами БРИКС для упрощения инвестиций и стимулирования внешней торговли", - подчеркнула ас-Саид.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240123/briks-1922961810.html
https://ria.ru/20240606/ekspert-1951147687.html
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153249/76/1532497698_233:0:4009:2832_1920x0_80_0_0_9c321075c633db2df6a5894b8f681b25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, брикс, в мире
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС
В Египте заявили, что вступление в БРИКС упростит торговлю со странами Африки
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Египет стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС, вступление страны в это объединение позволит организации упростить торговлю и с другими странами Африки, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития страны Хала ас-Саид.
"Когда мы говорим о таком государстве, как Египет, с его отличительным географическим положением, объемом соглашений о свободной торговле, существующих в Египте, и размером инвестиций, которые направил Египет в сеть портов и дорог, это все делает Египет очень важным партнером для объединения БРИКС, поскольку он станет проходом и вратами в африканские страны и будет способствовать упрощению торговли с рядом государств", - сказала ас-Саид.
Министр упомянула, что Египет направил большой объем государственных инвестиций для улучшения уровня инфраструктуры.
"Мы надеемся на большее взаимодействие со странами БРИКС для упрощения инвестиций и стимулирования внешней торговли", - подчеркнула ас-Саид.
Россия
с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в нее теперь входят Египет, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.