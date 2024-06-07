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Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
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08:19 07.06.2024 (обновлено: 08:23 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/egipet-1951211095.html
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС - РИА Новости, 07.06.2024
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС
Египет стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС, вступление страны в это объединение позволит организации упростить торговлю и с другими странами РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T08:19
2024-06-07T08:23
египет
брикс
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Египет стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС, вступление страны в это объединение позволит организации упростить торговлю и с другими странами Африки, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития страны Хала ас-Саид."Когда мы говорим о таком государстве, как Египет, с его отличительным географическим положением, объемом соглашений о свободной торговле, существующих в Египте, и размером инвестиций, которые направил Египет в сеть портов и дорог, это все делает Египет очень важным партнером для объединения БРИКС, поскольку он станет проходом и вратами в африканские страны и будет способствовать упрощению торговли с рядом государств", - сказала ас-Саид.Министр упомянула, что Египет направил большой объем государственных инвестиций для улучшения уровня инфраструктуры."Мы надеемся на большее взаимодействие со странами БРИКС для упрощения инвестиций и стимулирования внешней торговли", - подчеркнула ас-Саид.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://ria.ru/20240123/briks-1922961810.html
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египет, брикс, в мире
Египет, БРИКС, В мире
Египет стремится к укреплению сотрудничества с БРИКС

В Египте заявили, что вступление в БРИКС упростит торговлю со странами Африки

© РИА Новости / Надим ЗуауиКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Надим Зуауи
Каир. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Египет стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС, вступление страны в это объединение позволит организации упростить торговлю и с другими странами Африки, заявила РИА Новости министр планирования и экономического развития страны Хала ас-Саид.
"Когда мы говорим о таком государстве, как Египет, с его отличительным географическим положением, объемом соглашений о свободной торговле, существующих в Египте, и размером инвестиций, которые направил Египет в сеть портов и дорог, это все делает Египет очень важным партнером для объединения БРИКС, поскольку он станет проходом и вратами в африканские страны и будет способствовать упрощению торговли с рядом государств", - сказала ас-Саид.
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Министр упомянула, что Египет направил большой объем государственных инвестиций для улучшения уровня инфраструктуры.
"Мы надеемся на большее взаимодействие со странами БРИКС для упрощения инвестиций и стимулирования внешней торговли", - подчеркнула ас-Саид.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации – помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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