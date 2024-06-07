https://ria.ru/20240607/efimov-1951390736.html
Ефимов: рядом с БКЛ и МЦК построили свыше 10 млн "квадратов" недвижимости
Ефимов: рядом с БКЛ и МЦК построили свыше 10 млн "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 07.06.2024
Ефимов: рядом с БКЛ и МЦК построили свыше 10 млн "квадратов" недвижимости
Объемы завершенного строительства коммерческой и прочей нежилой недвижимости в границах влияния Большой кольцевой линии метро (БКЛ) и Московского центрального... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:28
2024-06-07T15:28
2024-06-07T15:28
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Объемы завершенного строительства коммерческой и прочей нежилой недвижимости в границах влияния Большой кольцевой линии метро (БКЛ) и Московского центрального кольца (МЦК) с 2010 года достигли более 10 миллионов квадратных метров, благодаря чему создано более 560 тысяч дополнительных рабочих мест, рассказал на ПМЭФ заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Столица остается центром притяжения для высококвалифицированных специалистов. Если в 2010 году доля населения, которая работала в радиусе двух километров от дома, составляла 30 процентов, то в 2023-м она выросла до 40 процентов. Этого удалось достичь благодаря активной работе по созданию рабочих мест за пределами центра. Прогнозируемый рост числа занятых человек потребует строительства дополнительных объемов нежилой недвижимости. Важно, чтобы работа для жителей была в 15-минутной доступности, и мы видим, что сегодня ситуация меняется", – подчеркнул он.Как отметил заместитель мэра, в будущем центры деловой активности в Москве будут формироваться за пределами исторического центра, на периферии города, рядом с крупными транспортными узлами.По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, в рамках редевелопмента бывших промзон рядом с БКЛ и МЦК должно появится около 25,5 миллионов квадратных метров нежилых площадей в формате высокотехнологичных кластеров, включающих офисы, производственные объекты и социальную инфраструктуру. Это позволит дополнительно создать еще примерно 400 тысяч мест приложения труда.
https://ria.ru/20240607/efimov-1951183467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Объемы завершенного строительства коммерческой и прочей нежилой недвижимости в границах влияния Большой кольцевой линии метро (БКЛ) и Московского центрального кольца (МЦК) с 2010 года достигли более 10 миллионов квадратных метров, благодаря чему создано более 560 тысяч дополнительных рабочих мест, рассказал на ПМЭФ заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Столица остается центром притяжения для высококвалифицированных специалистов. Если в 2010 году доля населения, которая работала в радиусе двух километров от дома, составляла 30 процентов, то в 2023-м она выросла до 40 процентов. Этого удалось достичь благодаря активной работе по созданию рабочих мест за пределами центра. Прогнозируемый рост числа занятых человек потребует строительства дополнительных объемов нежилой недвижимости. Важно, чтобы работа для жителей была в 15-минутной доступности, и мы видим, что сегодня ситуация меняется", – подчеркнул он.
Как отметил заместитель мэра, в будущем центры деловой активности в Москве будут формироваться за пределами исторического центра, на периферии города, рядом с крупными транспортными узлами.
По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской
, в рамках редевелопмента бывших промзон рядом с БКЛ и МЦК должно появится около 25,5 миллионов квадратных метров нежилых площадей в формате высокотехнологичных кластеров, включающих офисы, производственные объекты и социальную инфраструктуру. Это позволит дополнительно создать еще примерно 400 тысяч мест приложения труда.