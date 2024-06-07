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Ефимов: потенциал территорий для реновации превышает 13 млн "квадратов" - РИА Новости, 07.06.2024
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13:06 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/efimov-1951306130.html
Ефимов: потенциал территорий для реновации превышает 13 млн "квадратов"
Ефимов: потенциал территорий для реновации превышает 13 млн "квадратов" - РИА Новости, 07.06.2024
Ефимов: потенциал территорий для реновации превышает 13 млн "квадратов"
Градостроительный потенциал подобранных для реализации программы реновации в Москве территорий в настоящее время превышает 13 миллионов квадратных метров,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:06
2024-06-07T13:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Градостроительный потенциал подобранных для реализации программы реновации в Москве территорий в настоящее время превышает 13 миллионов квадратных метров, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации обеспечен трехкратный прирост числа стартовых площадок – изначально, в сентябре 2017 года, он составлял 2,9 миллиона квадратных метров. Сейчас для целей программы подобраны городские и инвесторские площадки, а также площадки по программе комплексного развития территорий, мощностью более 13 миллионов квадратных метров. Вместе с тем подбор дополнительных участков для целей программы реновации продолжается", – сказал он.Заместитель мэра подчеркнул, что в районах, где реализуют программу реновации, предусматривается строительство не только жилья, но и социнфраструктуры. В частности, речь идет о коммунальных объектах и предприятиях социально-бытовой сферы. Кроме того, вблизи новостроек реновации проводят благоустройство, создают парковочные места и транспортные развязки.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: потенциал территорий для реновации превышает 13 млн "квадратов"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Градостроительный потенциал подобранных для реализации программы реновации в Москве территорий в настоящее время превышает 13 миллионов квадратных метров, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"С начала реализации программы реновации обеспечен трехкратный прирост числа стартовых площадок – изначально, в сентябре 2017 года, он составлял 2,9 миллиона квадратных метров. Сейчас для целей программы подобраны городские и инвесторские площадки, а также площадки по программе комплексного развития территорий, мощностью более 13 миллионов квадратных метров. Вместе с тем подбор дополнительных участков для целей программы реновации продолжается", – сказал он.
Заместитель мэра подчеркнул, что в районах, где реализуют программу реновации, предусматривается строительство не только жилья, но и социнфраструктуры. В частности, речь идет о коммунальных объектах и предприятиях социально-бытовой сферы. Кроме того, вблизи новостроек реновации проводят благоустройство, создают парковочные места и транспортные развязки.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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