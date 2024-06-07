https://ria.ru/20240607/efimov-1951187614.html

Ефимов: в Москве инвесторы реализуют 34 проекта КРТ

Ефимов: в Москве инвесторы реализуют 34 проекта КРТ - РИА Новости, 07.06.2024

Ефимов: в Москве инвесторы реализуют 34 проекта КРТ

В Москве в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) правообладатели и привлеченные по итогам торгов инвесторы реорганизуют 34 участка, РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:06

2024-06-07T09:06

2024-06-07T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Москве в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) правообладатели и привлеченные по итогам торгов инвесторы реорганизуют 34 участка, их общая площадь превышает 621 гектар, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Только с начала 2024 года столица заключила с компаниями по итогам торгов и правообладателями участков 10 договоров на право редевелопмента. В результате за этот период число реализуемых инвесторами проектов возросло с 24 до 34", – сообщил Ефимов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Заммэра отметил, что инвестиции в реализацию проектов оцениваются примерно в 3,4 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города – в 270 миллиардов рублей. Кроме того, по его словам, в столице появится более 136 тысяч новых рабочих мест.В пресс-службе градостроительного комплекса сообщили, что договоры заключены не только с инвесторами из Москвы, но и с региональными компаниями из Архангельска и Санкт-Петербурга.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что в рамках реализуемых проектов девелоперы возведут современные городские пространства, где появится порядка 13 миллионов квадратных метров недвижимости. "Почти 7,3 миллиона квадратных метров займут жилые комплексы, включая более 1 миллиона квадратных метров жилья для участников программы реновации, около 5,7 миллиона квадратных метров приходится на общественно-деловые и производственные объекты", – уточнил он.В столице по программе КРТ строят многофункциональные городские кварталы. На разных стадиях реализации сейчас находятся 236 проектов КРТ, их общая площадь превышает 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/efimov-1950391054.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы