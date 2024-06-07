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Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг - РИА Новости, 07.06.2024
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00:23 07.06.2024 (обновлено: 01:37 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/durov-1951188251.html
Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг
Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг - РИА Новости, 07.06.2024
Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг
Telegram выпустил внутреннюю валюту "Звезды", c помощью которой можно покупать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, заявил основатель Telegram Павел... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T00:23
2024-06-07T01:37
общество
павел дуров
telegram
apple
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Telegram выпустил внутреннюю валюту "Звезды", c помощью которой можно покупать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, заявил основатель Telegram Павел Дуров.&quot;Сегодня важный день, мы запускаем &quot;Звезды&quot; Telegram — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях&quot;, - написал Дуров в своем канале в мессенджере.В мини-приложениях Telegram теперь можно расплачиваться с помощью "Звезд" через встроенные покупки Apple и Google. Разработчики смогут выводить "Звезды" при помощи платформы Fragment в криптовалюте Toncoin, а также использовать их для продвижения своих приложений на льготных условиях. В апреле Дуров анонсировал токенизацию в мессенджере стикеров и эмодзи, которые можно будет продавать в виде NFT. Он также рассказал, что в мессенджере появится механизм, с помощью которого пользователи смогут оставлять "донаты" авторам каналов в криптовалюте.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".Как сообщал в прошлом году Дуров, более 2,5 миллиона новых пользователей каждый день приходят в мессенджер Telegram, а его ежемесячная активная аудитория превысила 800 миллионов человек.
https://ria.ru/20240517/telegram-1946794315.html
https://ria.ru/20240318/telegram-1934116242.html
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общество, павел дуров, telegram, apple
Общество, Павел Дуров, Telegram, Apple
Telegram запустил внутреннюю валюту для оплаты цифровых услуг

Дуров объявил о создании в Telegram внутренней валюты для оплаты цифровых услуг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Telegram выпустил внутреннюю валюту "Звезды", c помощью которой можно покупать цифровые услуги в мини-приложениях мессенджера, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
«

"Сегодня важный день, мы запускаем "Звезды" Telegram — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях", - написал Дуров в своем канале в мессенджере.

В мини-приложениях Telegram теперь можно расплачиваться с помощью "Звезд" через встроенные покупки Apple и Google. Разработчики смогут выводить "Звезды" при помощи платформы Fragment в криптовалюте Toncoin, а также использовать их для продвижения своих приложений на льготных условиях.
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Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Как сообщал в прошлом году Дуров, более 2,5 миллиона новых пользователей каждый день приходят в мессенджер Telegram, а его ежемесячная активная аудитория превысила 800 миллионов человек.
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