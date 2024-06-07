https://ria.ru/20240607/domrf-1951215010.html

ДОМ.РФ построит в Хабаровском крае 1,6 миллиона квадратных метров жилья

ДОМ.РФ построит в Хабаровском крае 1,6 миллиона квадратных метров жилья - РИА Новости, 07.06.2024

ДОМ.РФ построит в Хабаровском крае 1,6 миллиона квадратных метров жилья

Акционерное общество "ДОМ.РФ" планирует построить в Хабаровском крае 1,6 миллиона квадратных метров жилья, семь детских садов и три школы, сообщил временно... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:00

2024-06-07T09:00

2024-06-07T10:15

хабаровский край

хабаровский край

россия

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виталий мутко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Акционерное общество "ДОМ.РФ" планирует построить в Хабаровском крае 1,6 миллиона квадратных метров жилья, семь детских садов и три школы, сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Дмитрий Демешин после встречи с генеральным директором компании Виталием Мутко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Комплексное развитие территорий (КРТ). Правительство России передало ДОМ.РФ участки федеральной земли общей площадью 207 гектаров по улице Связной в Хабаровске. Здесь планируется построить 1,6 миллиона квадратных метров жилья, семь детских садов и три школы", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как отмечает правительство Хабаровского края, также через один из первых аукционов ДОМ.РФ под реализацию проекта КРТ инвестор получил 66,9 гектаров земли в районе переулка Брянского краевого центра, где помимо 600 тысяч "квадратов" жилья будет возведено три детских сада и школа на 1,6 тысячи мест. Демешин напомнил также, что в Хабаровском крае совместно с ДОМ.РФ реализуется ряд проектов. Один из них – "Доступное арендное жилье в ДФО". Первые квартиры по этой программе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре арендаторы смогут получить во втором квартале 2025 года. Плата для них составит примерно 1/4 от среднерыночного уровня, уточнил врио губернатора края. Право на льготное арендное жилье будут иметь участники специальной военной операции, работники оборонно-промышленных предприятий, молодые специалисты. Также между Хабаровским краем и госкомпанией действует соглашение о сотрудничестве в сфере жилищного строительства и формирования комфортной городской среды. Так, жители Хабаровского края могут получить жилищный (ипотечный) кредит по сниженной процентной ставке для строительства индивидуального жилого дома. Сделать это можно на платформе "СТРОИМ.ДОМ.РФ". Мутко отметил масштабность реализуемых в Хабаровском крае проектов, высокие темпы ввода жилья. "Мы очень заинтересованы в продолжении сотрудничества по этим направлениям. Поэтому однозначно в сфере жилищного строительства ДОМ.РФ - наш базовый партнёр", - заключил Демешин. Демешин вступил в должность врио губернатора региона с 15 мая. До этого он с весны 2020 года был заместителем генпрокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу. Краевому правительству новый руководитель был представлен 22 мая. ПМЭФ – ведущая международная площадка для обсуждения вопросов экономики и обмена лучшими практиками, одно из самых масштабных и значимых деловых событий в стране и мире. Хабаровский край второй год подряд представляет на форуме собственную экспозицию с достижениями и планами развития. ПМЭФ-2024 проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. РИА Новости – информационный партнер форума.

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Варвара Скокшина

хабаровский край, россия, хабаровск, дмитрий демешин, виталий мутко, "дом.рф"