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В ЛНР десять многоквартирных домов остались обесточенными из-за обстрела - РИА Новости, 07.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/doma-1951555757.html
В ЛНР десять многоквартирных домов остались обесточенными из-за обстрела
В ЛНР десять многоквартирных домов остались обесточенными из-за обстрела - РИА Новости, 07.06.2024
В ЛНР десять многоквартирных домов остались обесточенными из-за обстрела
Десять многоквартирных домов остаются обесточенными в результате пятничного обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил на заседании оперативного штаба врио... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T22:33
2024-06-07T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Десять многоквартирных домов остаются обесточенными в результате пятничного обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил на заседании оперативного штаба врио министра топлива, энергетики и угольной промышленности Максим Нестерчук. "На данный момент в зоне обстрела... обесточены 10 многоквартирных домов, 580 абонентов. От газоснабжения отключены 4 многоквартирных дома, 252 абонента. Для ликвидации последствий обстрела задействованы и подготовлены необходимые силы", - сказал Нестерчук. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. В правительстве ЛНР заявили, что при обстреле Луганска пострадали 53 человека, еще четверо погибли.
https://ria.ru/20240607/pogibshie-1951554905.html
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в мире, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР десять многоквартирных домов остались обесточенными из-за обстрела

В Луганске десять многоквартирных домов обесточены из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Сотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудники МЧС РФ возле подъезда многоквартирного жилого дома, обрушенного в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Десять многоквартирных домов остаются обесточенными в результате пятничного обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил на заседании оперативного штаба врио министра топлива, энергетики и угольной промышленности Максим Нестерчук.
«
"На данный момент в зоне обстрела... обесточены 10 многоквартирных домов, 580 абонентов. От газоснабжения отключены 4 многоквартирных дома, 252 абонента. Для ликвидации последствий обстрела задействованы и подготовлены необходимые силы", - сказал Нестерчук.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. В правительстве ЛНР заявили, что при обстреле Луганска пострадали 53 человека, еще четверо погибли.
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