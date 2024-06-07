https://ria.ru/20240607/doma-1951555757.html

В ЛНР десять многоквартирных домов остались обесточенными из-за обстрела

В ЛНР десять многоквартирных домов остались обесточенными из-за обстрела - РИА Новости, 07.06.2024

В ЛНР десять многоквартирных домов остались обесточенными из-за обстрела

Десять многоквартирных домов остаются обесточенными в результате пятничного обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил на заседании оперативного штаба врио... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T22:33

2024-06-07T22:33

2024-06-07T22:33

специальная военная операция на украине

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луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Десять многоквартирных домов остаются обесточенными в результате пятничного обстрела Луганска со стороны ВСУ, сообщил на заседании оперативного штаба врио министра топлива, энергетики и угольной промышленности Максим Нестерчук. "На данный момент в зоне обстрела... обесточены 10 многоквартирных домов, 580 абонентов. От газоснабжения отключены 4 многоквартирных дома, 252 абонента. Для ликвидации последствий обстрела задействованы и подготовлены необходимые силы", - сказал Нестерчук. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Под завалами находятся люди, спасатели работают над их эвакуацией. В правительстве ЛНР заявили, что при обстреле Луганска пострадали 53 человека, еще четверо погибли.

https://ria.ru/20240607/pogibshie-1951554905.html

луганск

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в мире, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины