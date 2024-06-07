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Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска
Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска - РИА Новости, 07.06.2024
Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска
Состояние детей, пострадавших в результате обстрела Луганска, оценивается как средней степени тяжести, сообщила в пятницу главный врач Луганской республиканской РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:14
2024-06-07T20:14
2024-06-07T20:14
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Состояние детей, пострадавших в результате обстрела Луганска, оценивается как средней степени тяжести, сообщила в пятницу главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая. "За медицинской помощью в наше лечебное учреждение обратились четверо детей. Двое детей доставлены скорой помощью. Они находятся сейчас на стационарном лечении. И двое детей было самообращение. Один ребенок прооперирован… На данный момент состояние детей средней тяжести, не имеют тенденций к ухудшению", - заявила Белецкая журналистам. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 50 человек, из них четверо - погибли, десять пострадавших в тяжелом состоянии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска
Врач Белецкая: состояние пострадавших при обстреле ЛНР детей средней тяжести
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Состояние детей, пострадавших в результате обстрела Луганска, оценивается как средней степени тяжести, сообщила в пятницу главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.
«
"За медицинской помощью в наше лечебное учреждение обратились четверо детей. Двое детей доставлены скорой помощью. Они находятся сейчас на стационарном лечении. И двое детей было самообращение. Один ребенок прооперирован… На данный момент состояние детей средней тяжести, не имеют тенденций к ухудшению", - заявила Белецкая журналистам.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.
Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 50 человек, из них четверо - погибли, десять пострадавших в тяжелом состоянии.