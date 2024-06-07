https://ria.ru/20240607/deti-1951529718.html

Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска

Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска - РИА Новости, 07.06.2024

Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска

Состояние детей, пострадавших в результате обстрела Луганска, оценивается как средней степени тяжести, сообщила в пятницу главный врач Луганской республиканской РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:14

2024-06-07T20:14

2024-06-07T20:14

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951475725_0:291:2956:1954_1920x0_80_0_0_9fb89d62c81f3858b33fff33b4517c8d.jpg

ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Состояние детей, пострадавших в результате обстрела Луганска, оценивается как средней степени тяжести, сообщила в пятницу главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая. "За медицинской помощью в наше лечебное учреждение обратились четверо детей. Двое детей доставлены скорой помощью. Они находятся сейчас на стационарном лечении. И двое детей было самообращение. Один ребенок прооперирован… На данный момент состояние детей средней тяжести, не имеют тенденций к ухудшению", - заявила Белецкая журналистам. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 50 человек, из них четверо - погибли, десять пострадавших в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины