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Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска - РИА Новости, 07.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/deti-1951529718.html
Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска
Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска - РИА Новости, 07.06.2024
Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска
Состояние детей, пострадавших в результате обстрела Луганска, оценивается как средней степени тяжести, сообщила в пятницу главный врач Луганской республиканской РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:14
2024-06-07T20:14
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Состояние детей, пострадавших в результате обстрела Луганска, оценивается как средней степени тяжести, сообщила в пятницу главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая. "За медицинской помощью в наше лечебное учреждение обратились четверо детей. Двое детей доставлены скорой помощью. Они находятся сейчас на стационарном лечении. И двое детей было самообращение. Один ребенок прооперирован… На данный момент состояние детей средней тяжести, не имеют тенденций к ухудшению", - заявила Белецкая журналистам. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 50 человек, из них четверо - погибли, десять пострадавших в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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в мире, здоровье - общество, луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
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Врач рассказала о состоянии детей, пострадавших при обстреле Луганска

Врач Белецкая: состояние пострадавших при обстреле ЛНР детей средней тяжести

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Состояние детей, пострадавших в результате обстрела Луганска, оценивается как средней степени тяжести, сообщила в пятницу главный врач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.
«
"За медицинской помощью в наше лечебное учреждение обратились четверо детей. Двое детей доставлены скорой помощью. Они находятся сейчас на стационарном лечении. И двое детей было самообращение. Один ребенок прооперирован… На данный момент состояние детей средней тяжести, не имеют тенденций к ухудшению", - заявила Белецкая журналистам.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что в одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.
Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщала, что при ракетном обстреле Луганска пострадали 50 человек, из них четверо - погибли, десять пострадавших в тяжелом состоянии.
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