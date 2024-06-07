Чекунков назвал сроки строительства моста на Сахалин
Чекунков: проект строительства моста на Сахалин реализуют не ранее 2030 года
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Проект строительства моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной перспективе – вероятно, не ранее 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«
"Его строительство не начнется сегодня. Но тоже с изменением макроэкономических условий, с понижением ставки смысл этого проекта будет возрастать. Я сдержанно верю в этот проект в долгосрочной перспективе. Маловероятно, что до 2030 года мы его увидим. Экономика успокоится, врагов победим, технологического суверенитета достигнем, думаю, с Японией найдем баланс", - сказал Чекунков.
По его словам, на ранних этапах обсуждались сценарии также строительства моста от Сахалина к Японии, чтобы она перестала быть островом. В иной геополитической обстановке такая возможность может снова стать актуальной - когда Япония станет в большей степени ориентироваться на свои суверенные интересы, а не на советы "старшего партнера".
В августе 2021 года вице-премьер - полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент. В апреле Владимир Путин заявил, что нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать мостовым переходом Сахалин с материком, по его словам, это важная тема, которая потребует и развития прилегающих территорий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Лимаренко оценил cтоимость строительства моста на Сахалин
3 апреля, 19:34