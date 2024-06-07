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Чекунков назвал сроки строительства моста на Сахалин - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
03:32 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/chekunkov-1951196874.html
Чекунков назвал сроки строительства моста на Сахалин
Чекунков назвал сроки строительства моста на Сахалин - РИА Новости, 07.06.2024
Чекунков назвал сроки строительства моста на Сахалин
Проект строительства моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной перспективе – вероятно, не ранее 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T03:32
2024-06-07T03:32
пмэф-2024
экономика
сахалин
япония
россия
алексей чекунков
юрий трутнев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Проект строительства моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной перспективе – вероятно, не ранее 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Его строительство не начнется сегодня. Но тоже с изменением макроэкономических условий, с понижением ставки смысл этого проекта будет возрастать. Я сдержанно верю в этот проект в долгосрочной перспективе. Маловероятно, что до 2030 года мы его увидим. Экономика успокоится, врагов победим, технологического суверенитета достигнем, думаю, с Японией найдем баланс", - сказал Чекунков. По его словам, на ранних этапах обсуждались сценарии также строительства моста от Сахалина к Японии, чтобы она перестала быть островом. В иной геополитической обстановке такая возможность может снова стать актуальной - когда Япония станет в большей степени ориентироваться на свои суверенные интересы, а не на советы "старшего партнера". В августе 2021 года вице-премьер - полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент. В апреле Владимир Путин заявил, что нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать мостовым переходом Сахалин с материком, по его словам, это важная тема, которая потребует и развития прилегающих территорий. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240607/most-1951196614.html
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экономика, сахалин, япония, россия, алексей чекунков, юрий трутнев, владимир путин
ПМЭФ-2024, Экономика, Сахалин, Япония, Россия, Алексей Чекунков, Юрий Трутнев, Владимир Путин
Чекунков назвал сроки строительства моста на Сахалин

Чекунков: проект строительства моста на Сахалин реализуют не ранее 2030 года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Проект строительства моста на Сахалин может быть реализован в долгосрочной перспективе – вероятно, не ранее 2030 года, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«
"Его строительство не начнется сегодня. Но тоже с изменением макроэкономических условий, с понижением ставки смысл этого проекта будет возрастать. Я сдержанно верю в этот проект в долгосрочной перспективе. Маловероятно, что до 2030 года мы его увидим. Экономика успокоится, врагов победим, технологического суверенитета достигнем, думаю, с Японией найдем баланс", - сказал Чекунков.
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По его словам, на ранних этапах обсуждались сценарии также строительства моста от Сахалина к Японии, чтобы она перестала быть островом. В иной геополитической обстановке такая возможность может снова стать актуальной - когда Япония станет в большей степени ориентироваться на свои суверенные интересы, а не на советы "старшего партнера".
В августе 2021 года вице-премьер - полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительство РФ работает над экономическим обоснованием проекта строительства моста на Сахалин, но принимать такое значимое для страны решение может только президент. В апреле Владимир Путин заявил, что нужно вернуться к вопросу о том, чтобы связать мостовым переходом Сахалин с материком, по его словам, это важная тема, которая потребует и развития прилегающих территорий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаСахалинЯпонияРоссияАлексей ЧекунковЮрий ТрутневВладимир Путин
 
 
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