В БРИКС оценили потенциал вступления Турции в организацию
БРИКС: вступление Турции в внесет значительный вклад в деятельность объединения
Символика БРИКС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Возможное вступление Турции в БРИКС внесет значительный вклад в деятельность объединения не только в области туризма, но и в других сферах, заявил РИА Новости председатель объединенного центра делового сотрудничества БРИКС Висенте Барриентос.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна хотела бы стать членом БРИКС. Кроме того, Фидан собирается на следующей неделе посетить с визитом Россию и принять участие в совете глав МИД стран БРИКС.
"Я с воодушевлением воспринял новость о желании и намерении Турецкой Республики присоединиться к БРИКС, потому что для нас это стало бы еще одним подтверждением нашего экономического, социального, культурного и образовательного потенциала. И Турция в этой ситуации также могла бы внести значительный вклад не только в плане туризма... но и во многих других областях экономики Турции", - сказал Барриентос в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что недавнее расширение БРИКС может оказать положительное влияние на рост бизнеса. Также Барриентос сказал, что Аргентина вряд ли станет участником БРИКС при администрации Хавьера Милея, но при другом президенте все может измениться.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.