Экспертный форум БРИКС состоялся на полях ПМЭФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПленарная сессия на тему "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка"
Пленарная сессия на тему "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка"
Экспертный форум БРИКС на тему "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" прошел на полях Петербургского международного экономического форума, мероприятие организовано медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством Синьхуа.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭкспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на ПМЭФ-2024
Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на ПМЭФ-2024
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© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" Пленарная сессия на тему "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка" Дмитрий Киселев, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"
ПМЭФ-2024. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" Пленарная сессия на тему "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка" Дмитрий Киселев, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"
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© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" Сессия на тему "Культурная основа БРИКС. Сможет ли БРИКС стать общим культурным рынком?" Самсон Меконнен Хайлу, вице-президент Аддис-Абебского университета
ПМЭФ-2024. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" Сессия на тему "Культурная основа БРИКС. Сможет ли БРИКС стать общим культурным рынком?" Самсон Меконнен Хайлу, вице-президент Аддис-Абебского университета
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Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на ПМЭФ-2024
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ПМЭФ-2024. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" Пленарная сессия на тему "Цели БРИКС в контексте нового миропорядка" Дмитрий Киселев, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня"
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ПМЭФ-2024. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" Сессия на тему "Культурная основа БРИКС. Сможет ли БРИКС стать общим культурным рынком?" Самсон Меконнен Хайлу, вице-президент Аддис-Абебского университета
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Среди участников Экспертного форума БРИКС - первый вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Александр Жуков, философ и общественный деятель Александр Дугин, председатель попечительского совета Бразильского центра международных отношений Жозе Пио Борхес, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, проректор НИУ ВШЭ и директор Центра "Экспертный совет по вопросам участия Российской Федерации в объединении БРИКС" Виктория Панова, директор Института БРИКС в Нью-Дели Бинод Сингх Аджатшатру, президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд (Индия), директор Центра исследований БРИКС Фуданьского университета Шэнь И (Китай), вице-президент Исследовательского института Синьхуа Цуй Фэн (Китай), исполнительный директор Института глобального диалога Филани Мтембу (ЮАР), директор Центра африкано-китайских исследований Университета Йоханнесбурга Мертхольд Монье (ЮАР), эксперты ведущих аналитических и образовательных центров Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ, России и Саудовской Аравии.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун во время экспертного форума БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на ПМЭФ-2024
Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор информационного агентства "Синьхуа" Люй Яньсун во время экспертного форума БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на ПМЭФ-2024
Открывая форум, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что в мире идет формирование новой конструкции, новой системной организации человечества, и БРИКС - это ключевой элемент этого нового мирового порядка.
Главный редактор информационного агентства Синьхуа Люй Яньсун, обращаясь к участникам форума, подчеркнул, что странам БРИКС необходимо совместно давать отпор экономическому принуждению и противостоять разрыву кооперационных связей.
В рамках нескольких сессий спикеры обсудили цели и задачи БРИКС, вопросы интенсификации сотрудничества по линии торговли, глобальных инноваций, расчётов в национальных валютах, укрепления партнёрства в области образования и формирования общего культурного пространства БРИКС, а также посетили Пленарное заседание ПМЭФ с президентом России Владимиром Путиным, президентом Боливии Луисом Арсе и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
Соглашение о проведении Экспертного форума БРИКС главы медиагруппы "Россия сегодня" и информационного агентства Синьхуа подписали в мае в рамках государственного визита Владимира Путина в Китай - первой зарубежной поездки президента с момента официального вступления в должность.