https://ria.ru/20240607/brest-1951334170.html
Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта
Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта - РИА Новости, 07.06.2024
Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Белоруссии вермахт молниеносно форсировал Западный Буг и всей тяжестью своей артиллерии обрушился на Брестскую крепость. Защитники целый месяц сдерживали атаки врага, совершая дерзкие вылазки в одиночку или целыми отрядами.
2024-06-07T14:00
2024-06-07T14:00
2024-06-07T14:00
освобождение
брест
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
22 июня - день памяти и скорби
рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
вермахт
адольф гитлер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951331163_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_961d8037d38415d06149d4d0d192cec3.png
Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Белоруссии вермахт молниеносно форсировал Западный Буг и всей тяжестью своей артиллерии обрушился на Брестскую крепость. Защитники целый месяц сдерживали атаки врага, совершая дерзкие вылазки в одиночку или целыми отрядами.
audio/mpeg
Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Белоруссии вермахт молниеносно форсировал Западный Буг и всей тяжестью своей артиллерии обрушился на Брестскую крепость. Защитники целый месяц сдерживали атаки врага, совершая дерзкие вылазки в одиночку или целыми отрядами.
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Инне Гавриленко и Елене Митюковой, научным сотрудникам мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Анастасия ПаниотиАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артём Коротков, Руслан Жигалов
брест
белоруссия
ссср
брестская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951331163_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_bfb9a6b9a75d2cf011a5c89febc9d51d.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брест, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), 22 июня - день памяти и скорби, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), вермахт, адольф гитлер, иосиф сталин (джугашвили), нквд ссср, аудио, ссср, брестская область
Освобождение, Брест, Белоруссия, Великая Отечественная война (1941-1945), 22 июня - День памяти и скорби, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), Вермахт, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин (Джугашвили), НКВД СССР, СССР, Брестская область
Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Белоруссии вермахт молниеносно форсировал Западный Буг и всей тяжестью своей артиллерии обрушился на Брестскую крепость. Защитники целый месяц сдерживали атаки врага, совершая дерзкие вылазки в одиночку или целыми отрядами.