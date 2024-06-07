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Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта - РИА Новости, 07.06.2024
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14:00 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/brest-1951334170.html
Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта
Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта - РИА Новости, 07.06.2024
Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Белоруссии вермахт молниеносно форсировал Западный Буг и всей тяжестью своей артиллерии обрушился на Брестскую крепость. Защитники целый месяц сдерживали атаки врага, совершая дерзкие вылазки в одиночку или целыми отрядами.
2024-06-07T14:00
2024-06-07T14:00
освобождение
брест
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
22 июня - день памяти и скорби
рабоче-крестьянская красная армия (ркка)
вермахт
адольф гитлер
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Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Белоруссии вермахт молниеносно форсировал Западный Буг и всей тяжестью своей артиллерии обрушился на Брестскую крепость. Защитники целый месяц сдерживали атаки врага, совершая дерзкие вылазки в одиночку или целыми отрядами.
audio/mpeg
Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Белоруссии вермахт молниеносно форсировал Западный Буг и всей тяжестью своей артиллерии обрушился на Брестскую крепость. Защитники целый месяц сдерживали атаки врага, совершая дерзкие вылазки в одиночку или целыми отрядами.
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Инне Гавриленко и Елене Митюковой, научным сотрудникам мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Анастасия ПаниотиАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артём Коротков, Руслан Жигалов
брест
белоруссия
ссср
брестская область
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брест, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), 22 июня - день памяти и скорби, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), вермахт, адольф гитлер, иосиф сталин (джугашвили), нквд ссср, аудио, ссср, брестская область
Освобождение, Брест, Белоруссия, Великая Отечественная война (1941-1945), 22 июня - День памяти и скорби, Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА), Вермахт, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин (Джугашвили), НКВД СССР, СССР, Брестская область
Освобождение

Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта

Освобождение
Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта
Вчера, 14:00
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Белоруссии вермахт молниеносно форсировал Западный Буг и всей тяжестью своей артиллерии обрушился на Брестскую крепость. Защитники целый месяц сдерживали атаки врага, совершая дерзкие вылазки в одиночку или целыми отрядами.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Инне Гавриленко и Елене Митюковой, научным сотрудникам мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Автор эпизода: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Артём Буфтяк, Артём Коротков, Руслан Жигалов
 
ОсвобождениеБрестБелоруссияВеликая Отечественная война (1941-1945)22 июня - День памяти и скорбиРабоче-крестьянская Красная армия (РККА)ВермахтАдольф ГитлерИосиф Сталин (Джугашвили)НКВД СССРСССРБрестская область
 
 
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