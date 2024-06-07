https://ria.ru/20240607/brest-1951334170.html

Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта

Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта - РИА Новости, 07.06.2024

Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Белоруссии вермахт молниеносно форсировал Западный Буг и всей тяжестью своей артиллерии обрушился на Брестскую крепость. Защитники целый месяц сдерживали атаки врага, совершая дерзкие вылазки в одиночку или целыми отрядами.

2024-06-07T14:00

2024-06-07T14:00

2024-06-07T14:00

освобождение

брест

белоруссия

великая отечественная война (1941-1945)

22 июня - день памяти и скорби

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

вермахт

адольф гитлер

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Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Белоруссии вермахт молниеносно форсировал Западный Буг и всей тяжестью своей артиллерии обрушился на Брестскую крепость. Защитники целый месяц сдерживали атаки врага, совершая дерзкие вылазки в одиночку или целыми отрядами. audio/mpeg

Брест. Часть 1. Как разрозненные отряды месяц сдерживали армаду вермахта 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В Белоруссии вермахт молниеносно форсировал Западный Буг и всей тяжестью своей артиллерии обрушился на Брестскую крепость. Защитники целый месяц сдерживали атаки врага, совершая дерзкие вылазки в одиночку или целыми отрядами. audio/mpeg

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода Инне Гавриленко и Елене Митюковой, научным сотрудникам мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Звукорежиссер: Анастасия ПаниотиАвтор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артём Буфтяк, Артём Коротков, Руслан Жигалов

брест

белоруссия

ссср

брестская область

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брест, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945), 22 июня - день памяти и скорби, рабоче-крестьянская красная армия (ркка), вермахт, адольф гитлер, иосиф сталин (джугашвили), нквд ссср, аудио, ссср, брестская область