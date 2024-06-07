https://ria.ru/20240607/boliviya-1951494867.html

Президент Боливии назвал Банк БРИКС прекрасной возможностью для страны

Президент Боливии назвал Банк БРИКС прекрасной возможностью для страны - РИА Новости, 07.06.2024

Президент Боливии назвал Банк БРИКС прекрасной возможностью для страны

Банк БРИКС для Боливии - это прекрасная возможность, чтобы привлекать зарубежные инвестиции, сообщил президент страны Луис Арсе в ходе пленарной сессии ПМЭФ. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T18:29

2024-06-07T18:29

2024-06-07T18:37

пмэф-2024

боливия

брикс

экономика

луис арсе

банк брикс

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Банк БРИКС для Боливии - это прекрасная возможность, чтобы привлекать зарубежные инвестиции, сообщил президент страны Луис Арсе в ходе пленарной сессии ПМЭФ."Конечно, БРИКС, новый банк БРИКС - это прекрасная возможность", - сказал он, говоря о привлечении иностранных инвестиций.

боливия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

боливия, брикс, экономика, луис арсе, банк брикс