https://ria.ru/20240607/bayden-1951194671.html
Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден
Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден - РИА Новости, 07.06.2024
Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден
Президент США Джо Байден совершил оговорку во время интервью телеканалу ABC News, заявив, что Израиль не собирался вторгаться в Россию. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T02:56
2024-06-07T02:56
2024-06-07T05:31
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден совершил оговорку во время интервью телеканалу ABC News, заявив, что Израиль не собирался вторгаться в Россию."Я думаю, он (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху – Прим. Ред.) ко мне прислушивается. Они не собирались идти в Россию… в Рафах, вторгаться в целый Рафах", — заявил он.Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.Как предполагал экс-президент США Дональд Трамп, Байден может что-то употреблять для выступлений на публике.
https://ria.ru/20240605/initsiativa-1950446528.html
https://ria.ru/20240209/bayden-1926328186.html
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в мире, сша, израиль, россия, джо байден, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Россия, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден
Байден оговорился, заявив, что Израиль не планировал вторгаться в Россию