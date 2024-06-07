https://ria.ru/20240607/bayden-1951194671.html

Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден

Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден - РИА Новости, 07.06.2024

Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден

Президент США Джо Байден совершил оговорку во время интервью телеканалу ABC News, заявив, что Израиль не собирался вторгаться в Россию. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T02:56

2024-06-07T02:56

2024-06-07T05:31

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дональд трамп

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден совершил оговорку во время интервью телеканалу ABC News, заявив, что Израиль не собирался вторгаться в Россию."Я думаю, он (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху – Прим. Ред.) ко мне прислушивается. Они не собирались идти в Россию… в Рафах, вторгаться в целый Рафах", — заявил он.Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.Как предполагал экс-президент США Дональд Трамп, Байден может что-то употреблять для выступлений на публике.

https://ria.ru/20240605/initsiativa-1950446528.html

https://ria.ru/20240209/bayden-1926328186.html

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в мире, сша, израиль, россия, джо байден, биньямин нетаньяху, дональд трамп