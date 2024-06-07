Рейтинг@Mail.ru
Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 07.06.2024 (обновлено: 05:31 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/bayden-1951194671.html
Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден
Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден - РИА Новости, 07.06.2024
Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден
Президент США Джо Байден совершил оговорку во время интервью телеканалу ABC News, заявив, что Израиль не собирался вторгаться в Россию. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T02:56
2024-06-07T05:31
в мире
сша
израиль
россия
джо байден
биньямин нетаньяху
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932910351_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dff374ef55d01e45ac7d293db7122bd2.jpg
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден совершил оговорку во время интервью телеканалу ABC News, заявив, что Израиль не собирался вторгаться в Россию."Я думаю, он (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху – Прим. Ред.) ко мне прислушивается. Они не собирались идти в Россию… в Рафах, вторгаться в целый Рафах", — заявил он.Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.Как предполагал экс-президент США Дональд Трамп, Байден может что-то употреблять для выступлений на публике.
https://ria.ru/20240605/initsiativa-1950446528.html
https://ria.ru/20240209/bayden-1926328186.html
сша
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932910351_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_7b4ac79c688daed9b15e7d368aa2da5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, россия, джо байден, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, США, Израиль, Россия, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Израиль не собирался вторгаться в Россию, заявил Байден

Байден оговорился, заявив, что Израиль не планировал вторгаться в Россию

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден совершил оговорку во время интервью телеканалу ABC News, заявив, что Израиль не собирался вторгаться в Россию.
"Я думаю, он (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху – Прим. Ред.) ко мне прислушивается. Они не собирались идти в Россию… в Рафах, вторгаться в целый Рафах", — заявил он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
"Это безумие". Байден изменил своим принципам
5 июня, 08:00
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
Как предполагал экс-президент США Дональд Трамп, Байден может что-то употреблять для выступлений на публике.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Лучше послушаю Путина": американцы пришли в шок от выступления Байдена
9 февраля, 05:30
 
В миреСШАИзраильРоссияДжо БайденБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала